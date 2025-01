Penalizzazione Napoli: arriva l’annuncio ufficiale del legale

In queste ore è uscita fuori una notizia clamorosa che potrebbe seriamente compromettere la stagione del Napoli di Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, per via di un comportamento del presidente Aurelio De Laurentiis, il club rischia di essere non solo inibito, ma anche penalizzato in classifica. Una conseguenza diretta ad un comportamento del patron azzurro che potrebbe far sfumare prima del tempo il sogno scudetto, alimentato con sudore, vittorie e sacrificio in questi primi mesi di stagione.

Nel frattempo, in merito a questo delicato discorso, è intervenuto il legale del Napoli, che con una dichiarazione ufficiale ha cercato di fare il punto sulla situazione.

Penalizzazione Napoli: parla il legale partenopeo

Il Napoli rischia di scivolare in classifica per via di una penalizzazione inaspettata. O meglio, il club partenopeo mai si sarebbe aspettato di ritrovarsi in questa situazione per colpa del suo numero uno, Aurelio De Laurentiis, perché se oggi dalle parti di Castelvolturno sudano freddo, è solo ed unicamente per colpa del presidente.

Da capire come la situazione si evolverà da qui ai prossimi giorni, con Antonio Conte che nel frattempo starebbe cercando di mantenere ben saldi i nervi della squadra, che nel prossimo weekend di Serie A Enilive affronterà allo stadio Diego Armando Maradona il Verona di Paolo Zanetti, una delle poche squadre di questo campionato che può vantarsi di aver vinto contro la formazione azzurra. Ovviamente non è facile, anche perché stiamo parlando di una penalizzazione che rischia di mandare all’aria vittorie e programmi, ma lato club trapelerebbe tranquillità massima, come d’altronde confermato anche dallo stesso legale degli azzurri.

In una propria nota stampa, infatti, Mattia Grassani ha fatto il punto su questa delicata questione che vede coinvolto un Napoli che, a detta sua, avrebbe agito nella massima trasparenza e nel rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo. “Diverse interpretazioni”, precisa l’avvocato, “non meritano commento“.

Il Napoli rischia la penalizzazione: il motivo

Ma in tutto questo, perché il Napoli rischia la penalizzazione? Essenzialmente, stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, il club azzurro è nei guai per colpa di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe violato la clausola compromissoria, legata al ricorso presentato da numero uno dei partenopei al Tribunale di Milano contro l’elezione di Ezio Simonelli a presidente della Lega Serie A.

Nonostante Grassani parli di trasparenza, nel momento in cui questi comportamenti dovessero essere confermati, ed incriminati, il Napoli potrebbe essere inibito per un anno e penalizzato in classifica anche di 3 punti, che in ottica scudetto potrebbero alla fine della corsa pesare. E non poco.