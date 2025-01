Il Napoli compra in Premier l’erede di Anguissa: affare da 14MLN

Il Napoli è senza ombra di dubbio una delle squadre più attive nel calciomercato, ed i movimenti di queste ultimissime ore lo confermano.

Dopo aver definito la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina, il club partenopeo non ha perso tempo affondando immediatamente il colpo decisivo sul suo sostituto. Più che dell’italo-nigeriano, però, questo nuovo rinforzo per Antonio Conte avrà più la valenza di alternativa, se non addirittura erede, a Frank Zambo Anguissa, che fino a questo momento in stagione le ha giocate praticamente tutte non rifiatando mai.

Considerata la seconda parte di campionato che aspetta il Napoli, il salentino ha ritenuto essere fondamentale chiudere questo tipo di operazione, giunta in un batter d’occhio già ai dettagli.

Il Napoli pesca ancora una volta dalla Premier League

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, la società di Serie A più attiva sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Basti pensare che dopo aver definito lo scambio Caprile-Scuffet, l’arrivo di Hasa e la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il club partenopeo avrebbe anche chiuso un’altra importante operazione, anche questa volta in entrata.

Visionata l’agenda, il direttore sportivo Giovanni Manna ha deciso di affondare il colpo su quello che in rosa prenderà il posto di Folorunsho, ma che idealmente è stato preso per mettere a disposizione di Antonio Conte un’alternativa di livello a Zambo Anguissa. Non a caso il Napoli è andato a pescare dalla Premier League questo calciatore, che a detta di molti dalle parti di Castelvolturno potrebbe prendere col tempo il posto del camerunense nell’undici titolare partenopeo. Bisogna però andarci piano, anche perché non è detto che sia un successo questo trasferimento, anche se sembrerebbero essercene di presupposti, fisici ed atletici.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, il Napoli avrebbe definito l’accordo con il Bournemouth per l’arrivo in Serie A di Philip Billing, centrocampista danese, classe 1996, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 10 presenze in Premier League con le Cherries.

Il Napoli chiude per l’erede di Anguissa: colpo da 14MLN

Philip Billing si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista danese è praticamente prossimo a vestire la maglia azzurra dopo che il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i discorsi con il Bournemouth.

Non è stato chissà quanto difficile convincere club e giocatore, anche perché per Billing si tratterebbe essere di un’importante salto di qualità in carriera. Le cifre dell’operazione non sarebbero ancora state rese note, ma l’impressione, complice anche l’attuale valore di mercato del giocatore (dati Transfermarkt), il tutto potrebbe essersi chiuso attorno ai 14 milioni di euro, poco di più, poco di meno.