Napoli, altra cessione: c’è il sì di Conte, svelato dove giocherà

Questo invernale sarà un calciomercato di grande cambiamento per il Napoli, molto attivo sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Basti pensare che il club partenopeo non si limiterà ai soli Caprile e Folorunsho, visto e considerato che ci sarebbe anche un altro calciatore in procinto di lasciare gli azzurri quest’inverno. Praticamente mai entrato nelle grazie di Antonio Conte, il ragazzo avrebbe espresso la sua volontà di lasciare Napoli nell’immediato futuro, per trovare maggiore continuità e centralità all’interno di un progetto altrove.

Detto, fatto. L’azzurro ha oramai le ore contate all’interno del club partenopeo, come confermano anche le ultime notizie inerenti al suo futuro in questo calciomercato.

Altra cessione in vista per il Napoli: c’è il sì di Conte

Nel mentre si lavora su quelli che potrebbero essere gli innesti giusti per il Napoli di Antonio Conte, la dirigenza partenopea starebbe parallelamente cercando anche di sfoltire la rosa azzurra da quei calciatori che il salentino non ritirerebbe essere parte integrante del suo progetto tecnico.

Fra tutti rientra anche una delle più grandi delusioni di questo inizio di stagione, profilo arrivato in estate e sul quale si erano create delle aspettative importanti. A detta di molti poteva diventare uno dei pilastri della formazione titolare del Napoli, ma il rapporto mai sbocciato con l’allenatore ha decisamente caratterizzato, ma in negativo, la sua esperienza in azzurro, destinata a terminare già nel corso di questo calciomercato invernale.

Per il giocatore del Napoli si era parlato tanto di Italia nel corso di questi primissimi giorni di sessione, con il Como che fra tutte sembrate essere la squadra più interessata, ma a quanto pare il futuro del difensore sarà all’estero. Stando infatti a quanto riportato dall’edizione online del La Gazzetta dello Sport, Rafa Marin potrebbe presto chiudere le valige, salutare Napoli e tornare a giocare in Spagna, lì dove si è formato e si è messo in mostra con la maglia del Deportivo Alaves.

Lascia il Napoli per la Spagna: svelato dove giocherà

Rafa Marin si appresta a lasciare Napoli a soli sei mesi dal suo arrivo in azzurro. Stando a quanto riportato dalla rosea, infatti, il difensore spagnolo è destinato a tornare in Spagna, complice l’interesse di una squadra con la quale Aurelio De Laurentiis starebbe addirittura definendo gli ultimi importanti dettagli di un’operazione oramai in dirittura d’arrivo.

Rafa Marin è dunque destinato a diventare un nuovo giocatore del Villarreal, che con il Napoli starebbe discutendo per un prestito di 6 mesi del difensore spagnolo. Da qui alle prossime ore le parti potrebbero anche arrivare alla stretta di mano definitiva, con il ragazzo che avrà a disposizione quest’opportunità per trovare maggiore continuità e fiducia, per poi tornare in azzurro per giocarsi il posto.