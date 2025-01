Napoli, nuovo sostituto di Kvara: la chiave è Ngonge

Il Napoli ha intenzione di chiudere in tempi brevi il sostituto di Kvara pronto a vestire la maglia del Psg. Ecco il nuovo profilo per puntellare l’attacco a disposizione di Antonio Conte

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena in casa Napoli. Tutto può cambiare in tempi brevi sul fronte mercato: ecco il nuovo affare per sostituire alla grande Kvara che potrebbe vestire già a gennaio la maglia del Paris Saint-Germain. Sirene dalla Francia per il talento georgiano: il presidente De Laurentiis ora aspetta l’offerta ufficiale. La chiave dell’operazione è Ngonge che vorrebbe giocare con continuità ancora in Serie A: spunta tutta la verità.

Saranno ore frenetiche di calciomercato per conoscere in tempi brevi il sostituto ideale di Kvara promesso sposo del Psg. In poco tempo si è creata una situazione surreale per Antonio Conte che dovrà preparare la sfida contro l’Hellas Verona in un clima davvero infuocato. I tifosi azzurri non vorrebbero dire addio a gennaio al talentuoso giocatore georgiano, ma ora spunta la verità per il sostituto.

Napoli, chiusura in attacco: spunta a sorpresa il post Kvara

Il ds Manna è al lavoro per continuare a sognare in grande per chiudere nuovi colpi di calciomercato già a gennaio. Conosciamo nel dettaglio l’affare per il post Kvara: ecco di chi si tratta per un nuovo innesto di qualità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ds Manna è al lavoro per trovare subito il sostituto di Kvara: spunta anche il nuovo intreccio con Ngonge che sarebbe la chiave per l’operazione di calciomercato già a gennaio. Ndoye potrebbe essere inserito nella trattativa del talentuoso esterno offensivo belga che ha intenzione di giocare con continuità: anche il Torino è sulle sue tracce, ma il Bologna resta in pole per regalare un nuovo innesto in attacco a Vincenzo Italiano.

L’esterno offensivo svizzero può occupare tutte le posizioni dell’attacco: si era messo in luce anche agli Europei con la Svizzera proprio nella sfida contro l’Italia. Un nuovo affare di calciomercato in Serie A per scegliere in poco tempo il sostituto ideale di Kvara pronto a dire addio al Napoli per firmare con il Paris Saint-Germain. Una rivoluzione improvvisa in casa azzurra per ambire a grandi palcoscenici con il talento georgiano che vorrebbe andare altrove con il sogno di vincere la Champions League.