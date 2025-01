Napoli, ADL infuriato con il Psg: la nuova offerta per Kvara

Il presidente De Laurentiis non ci sta dopo aver ascoltato l’offerta del PSG: cambiano i dettagli sulla proposta ufficiale, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Kvara è pronto a dire addio al Napoli per sposare il progetto del top club francese, ma pochi minuti è arrivata la verità sull’offerta del PSG. Un momento delicato per prendere la miglior decisione possibile a stagione in corso: Conte non è affatto felice della situazione che si è venuta a creare proprio ad inizio del girone di ritorno.

La dirigenza partenopea dovrà monitorare il futuro del talento georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Un momento decisivo per conoscere ogni singolo dettaglio per quanto riguarda la sua cessione: Conte è amareggiato per quanto sta succedendo proprio nel mezzo del campionato. L’allenatore del Napoli non vuole avere distrazioni, ma ormai la situazione è scoppiata in poche ore. Il PSG però ha formulato un’offerta ufficiale che ha fatto infuriare lo stesso presidente De Laurentiis: ecco tutta la verità.

Napoli, ADL non ci sta: ecco la mossa del PSG

Come svelato dall’edizione de La Repubblica Napoli, il PSG è arrivato ad offrire soltanto 45 milioni per Khvicha Kvaratskhelia. Il talentuoso georgiano del Napoli è pronto a dire addio agli azzurri, ma la proposta ufficiale non accontenta il presidente De Laurentiis che chiede almeno 80 milioni di euro per lasciarlo partire. Saranno ore frenetiche in casa Napoli per conoscere così il futuro di Kvara: protagonista assoluto durante l’anno dello Scudetto, non è più pimpante come suo solito. Ora l’addio potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma il club parigino dovrebbe accontentare lo stesso ADL.

Il ds Manna è alla ricerca anche di un sostituto all’altezza a gennaio: non sarà così facile accontentare Conte nella sessione invernale di calciomercato. Ora il Psg ha cambiato subito l’offerta per il talento georgiano: le prossime ore saranno decisive per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare del talento georgiano. Un momento decisivo per sognare in grande, ma ADL vuole tutti i milioni richiesti per la sua cessione.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per arrivare subito alla chiusura dell’affare sognando in grande. Kvara è pronto a dire addio per voltare subito pagina in ottica futura: il Napoli ora dovrà monitorare attentamente anche la situazione per il futuro. Una nuova bufera per Conte che dovrà sistemare subito le cose in campo.