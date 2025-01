Napoli, nuova avventura per Osimhen: Kvara sblocca l’affare

Victor Osimhen è pronto a cambiare squadra già nella sessione invernale di calciomercato. C’entra anche Kvara che sblocca subito il trasferimento: tutta la verità

Un nuovo dettaglio suggestivo per quanto riguarda il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto a cambiare squadra già a gennaio: spunta un nuovo intreccio decisivo con Kvara finito nel mirino del Psg già a gennaio. Ecco la decisione del presidente De Laurentiis con l’annuncio dalla Germania.

Saranno ore frenetiche per il ds Manna pronto a regalare nuovi acquisti in casa Napoli. Spunta un nuovo intreccio decisivo per Victor Osimhen: c’entra anche Kvara accostato nelle ultime ore al PSG. L’attaccante nigeriano vorrebbe tornare protagonista anche in Champions League con il sogno di alzare la Coppa dalle grandi orecchie. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così ad un nuovo affare di caratura internazionale: il presidente De Laurentiis vuole incassare tanti milioni dalla sua cessione, ecco tutta la verità.

Napoli, la decisione su Osimhen: la nuova proposta per gennaio

Il Napoli è molto attento ad ogni trattativa di calciomercato, ma Conte non è affatto felice della bufera che si è creata nelle ultime ore. Kvara è stato accostato al Psg per una cessione imminente già a gennaio: ecco la verità sul futuro di Osimhen, che intreccio da urlo.

Come svelato dal giornalista di Sky Germania, Florian Plettenberg, il Paris Saint-Germain ha due obiettivi di mercato preferiti: Khvicha Kvaratskhelia e/o Victor Osimhen. Il PSG sta già spingendo per far firmare già Kvaratskhelia a gennaio, ma il Napoli continua a chiedere 80 milioni di euro. Lo stesso attaccante nigeriano, ancora di proprietà del club partenopeo, potrebbe cambiare subito squadra a gennaio: il Psg sogna di comporre di nuovo il tandem offensivo del Napoli dello Scudetto con Luciano Spalletti.

Al momento Osimhen è tornato protagonista con il Galatasaray segnando gol decisivi anche in Europa: ora il club parigino vuole fiutare l’affare insieme a Kvara. Il talentuoso giocatore georgiano dovrà prendere una decisione in tempi brevi: il suo addio al Napoli è sempre più vicino, ma ADL chiede almeno 80 milioni di euro.

L’attaccante nigeriano partirà soltanto per la clausola inserita nel suo contratto che è di circa 75 milioni di euro: a Napoli i due attaccanti hanno vissuto mesi fantastici culminati con la conquista dello Scudetto. Una stagione incredibile con Luciano Spalletti, ma ora il loro futuro è altrove.