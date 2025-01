Napoli, nuova tegola per Conte: chance dal primo minuto

Il Napoli vuole iniziare subito alla grande il girone di ritorno. Per la sfida contro l’Hellas Verona spunta una nuova tegola per Conte: ecco chi giocherà dal primo minuto

Ore frenetiche in casa azzurra per conoscere il futuro di Kvara promesso sposo del Psg, ma l’offerta non convince ancora il presidente De Laurentiis che continua a chiedere 80 milioni di euro. Il Napoli vuole sognare in grande iniziando alla grande il girone di ritorno: ecco la nuova tegola per la prossima gara di Serie A.

Il ds Manna continua a lavorare sul fronte calciomercato per ingaggiare nuovi calciatori di caratura internazionale. Ecco tutta la verità in ottica futura per la cessione immediata di Kvara: il presidente De Laurentiis continua a chiedere 80 milioni per il talento georgiano. Nel frattempo Conte dovrà varare il miglior undici per iniziare alla grande il girone di ritorno con la sfida contro l’Hellas Verona in programma domenica sera al Maradona. L’allenatore del Napoli non vuole avere cali di concentrazione, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio per una nuova tegola per gli azzurri.

Napoli, la scelta di Conte contro il Verona: giocherà titolare

Spunta un nuovo intreccio dal primo minuto per la sfida contro il Verona: ecco l’undici di partenza scelti dall’allenatore del Napoli. Conte è molto focalizzato all’obiettivo finale per tornare protagonista in Champions League, ma il sogno Scudetto è sempre molto ambito.

Non finiscono i problemi in casa Napoli. Spunta una nuova tegola per Antonio Conte: secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise, turno di riposo per Mathias Olivera dopo la botta rimediata contro la Fiorentina. Al suo posto ci sarà Spinazzola che scenderà in campo da titolare per la seconda volta consecutiva: non succedeva ormai da tempo.

Recuperato appieno invece Matteo Politano che tornerà a comporre il tridente offensivo insieme a Neres e Lukaku: soltanto panchina per Kvara che dovrà decidere il suo futuro in tempi brevi dopo l’assalto del Paris Saint-Germain.

Kvara non sarà titolare per la sfida contro i veronesi: il Napoli cercherà subito la rivincita dopo la pesante sconfitta alla prima giornata di campionato. C’è tanta voglia di rivalsa per Lukaku e compagni: Conte ha già deciso chi giocherà dal primo minuto. Il Napoli cercherà di collezionare subito altri tre punti per competere fino alla fine con Atalanta e Inter.