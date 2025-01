Napoli, non solo Skriniar: un big nello scambio per Kvara

Il Napoli potrebbe subito dire addio a Kvara. Il talento georgiano è voglioso di nuove sfide: spunta il nuovo intreccio con il PSG, pronto l’assalto del ds Manna

Saranno ore frenetiche per conoscere subito il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il talentuoso giocatore del Napoli potrebbe firmare il suo nuovo contratto con il PSG che continua a monitorare l’affare del georgiano. Tutto può cambiare anche grazie al nuovo scambio nel mirino degli azzurri: non c’è solo Skriniar che fa gola ad Antonio Conte.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma nel frattempo tiene banco il futuro di Kvara. L’attaccante georgiano è voglioso di nuove avventure e potrebbe firmare già nelle prossime ore con il Psg: il presidente De Laurentiis continua a chiedere 80 milioni per la sua cessione. Improvvisamente è scoppiata la bufera in casa azzurra per conoscere subito il futuro del giocatore del Napoli: Conte è intento a preparare la prima sfida del girone di ritorno contro l’Hellas Verona e non intende avere cali di concentrazione. Spunta un nuovo scambio con il PSG per accontentare tutte le parti coinvolte dell’operazione.

Napoli, mossa a sorpresa per convincere ADL: Kvara ai saluti

Come svelato dal portale Tmw, il Napoli è pronto a sognare in grande per un nuovo scambio da urlo in casa azzurra. Il Psg potrebbe pensare all’inserimento di una nuova contropartita tecnica: non c’è solo Skriniar nel mirino, ma nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Marco Asensio chce non rientra più nei piani di Luis Enrique.

Finora l’attaccante spagnolo ex Real ha segnato soltanto due gol in Ligue1 collezionando 11 presenze nel campionato francese: ha fatto anche quattro apparizioni in Champions League senza trovare la via del gol. Ora potrebbe subito sposare il progetto del Napoli venendo inserito come contropartita nell’affare Kvara. Un percorso inverso per Asensio che vuole subito trovare nuovi stimoli in carriera dopo la sua avventura con il PSG.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere subito la nuova destinazione del talento georgiano. Kvara non ha ancora rinnovato con la dirigenza partenopea: spunta l’intreccio decisivo per il futuro. Skriniar resta in pole per puntellare la difesa di Conte, ma spunta un nuovo intreccio decisivo in ottica calciomercato per mirare in alto.