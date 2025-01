Napoli, affare in Spagna: firma subito

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi a gennaio. La firma può arrivare nelle prossime ore, affare immediato in Spagna per accontentare subito il calciatore

Il club spagnolo è pronto a chiudere subito l’affare con il Napoli: le firme arriveranno subito per trovare così una nuova destinazione suggestiva per i prossimi mesi. Il ds Manna è stato molto chiaro fin da subito: l’obiettivo è quello di puntellare la rosa a chiara immagine e somiglianza dell’allenatore del Napoli.

Non solo Kvara al centro delle numerosi voci di mercato in casa Napoli. Il ds Manna è pronto a puntellare la rosa partenopea con innesti di caratura internazionale, ma occhio alle cessioni: pronto a firmare in Spagna. Un nuovo intreccio decisivo per continuare ad essere protagonista in ottica futura: ecco il momento decisivo per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

Napoli, vola in Spagna: ecco il nuovo affare del ds Manna

Un addio che era già nell’aria da settimane. Finora non è ancora arrivato il suo debutto in Serie A giocando soltanto in Coppa Italia: ecco tutta la verità, il colpo in Spagna.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli è pronto a chiudere un nuovo affare in Spagna. Marcelino è pronto ad accogliere il difensore spagnolo Rafa Marin pronto a vestire la maglia del Villarreal: un nuovo intreccio decisivo in prestito per i prossimi sei mesi. L’obiettivo della squadra valenciana è quello di tornare in Europa: un addio che era già nell’aria dopo i forti interessamenti di Como e Monza.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere anche il futuro di Kvara promesso sposo del PSG. La trattativa continua ad andare avanti, ma ora Conte potrebbe prendere in mano la situazione anche in vista della prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Un momento decisivo per arrivare alla chiusura totale dell’affare con uno scambio in ballo con il top club parigino.

Tutto può cambiare improvvisamente per arrivare così alla chiusura definitiva nelle prossime ore. Skriniar e Danilo sono pronti a vestire la maglia azzurra prendendo il posto che lascerà vuoto Rafa Marin. Un intreccio suggestivo anche con il PSG per arrivare al difensore slovacco che ritroverebbe il suo connazionale Lobotka. Il Napoli fa sul serio per cullare ancora il sogno Scudetto: ormai ci siamo per l’affare in ottica futura.