Napoli, beffa PSG: Kvara ha scelto la nuova squadra

Il Napoli è pronto a chiudere la cessione di Kvara. Ore frenetiche in casa azzurra per conoscere la sua prossima squadra: che beffa anche al PSG, la verità dalla Francia

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Il Napoli è molto attivo in entrata, ma occhio alla cessione di Kvara. Il talento georgiano è pronto a salutare gli azzurri, ma niente PSG: spunta la verità annunciata dalla Francia. Un momento decisivo per conoscere la sua prossima destinazione: ecco dove giocherà.

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa super competitiva in casa Napoli. Kvara è pronto a sognare in grande dicendo addio subito al Napoli per una nuova destinazione suggestiva: il talento georgiano, classe 2001, vuole subito cambiare aria dopo che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club partenopeo. Non solo PSG sulle sue tracce, spunta il nuovo intrecico da urlo in Premier League: scelta la sua destinazione.

Napoli, chiusura per Kvara: che tegola per il PSG

Ore frenetiche in casa Napoli per conoscere la prossima squadra di Kvara. Niente Psg con il colpo di scena in Premier League: ecco il futuro del giocatore georgiano pronto a volare altrove lasciando la squadra azzurra.

Il futuro di Kvara è sempre incerto: ad un passo dal Paris Saint-Germain, spunta la nuova destinazione come evidenziato dal prestigioso quotidiano francese L’Equipe. Newcastle e Chelsea sono pronte a sborsare gli 80 milioni di euro richiesti dal presidente De Laurentiis: tutto può cambiare nelle prossime ore per l’addio immediato già a gennaio da parte del talento georgiano.

Un intreccio di calciomercato suggestivo per sognare in grande. Il presidente De Laurentiis non scenderà sotto gli 80 milioni di euro: il club parigino è arrivato fino a 45 milioni come evidenziato dall’edizione odierna de La Repubblica. Un nuovo intreccio di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici con uno scambio con Skriniar o Asensio venuto a galla nelle ultime ore.

Tutto sarà chiaro nelle prossime ore per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Tante big d’Europa sono sulle sue tracce per rinforzare il reparto offensivo: l’Equipe ha svelato la nuova destinazione di Kvara, ma tutto può cambiare a sorpresa. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici ma dirà addio a Kvara e Osimhen con il presidente De Laurentiis pronto ad incassare tanti milioni dalla doppia cessione. Ormai ci siamo per l’affare.