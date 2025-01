Napoli, chiuso il colpo: la chiave è Ngonge

Il Napoli è pronto ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Il ds Manna è voglioso di chiudere subito il colpo a gennaio: Ngonge è pronto a partire

Saranno giorni decisivi per arrivare alla chiusura dell’affare anticipando le big d’Europa. Il Napoli sogna in grande nuovi colpi di livello internazionale, ma occhio al nuovo intreccio in Serie A con Ngonge.

La dirigenza partenopea è al lavoro per continuare a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con l’affare decisivo in ottica futura: Ngonge è la chiave per chiudere subito il trasferimento in casa azzurra. Saranno ore importanti per chiudere subito i prossimi colpi in ottica futura: una voglia immensa di regalare nuovi innesti di livello all’allenatore del Napoli che vuole affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno.

Napoli, intreccio con Ngonge: ormai ci siamo per il colpo

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere i reali obiettivi della formazione azzurra. Il Napoli continua a puntare in alto dopo i 44 punti collezionati all’andata: urgono rinforzi per continuare a sognare in grande.

Come evidenziato in esclusive da AreaNapoli.it, il Napoli ha provato inserire anche il prestito di Ngonge fino a giugno per chiudere l’affare di Patrick Dorgu anticipando il Manchester United. Il jolly scoperto da Corvino è pronto per il definitivo salto di qualità: in estate sarà addio, ma ora Conte lo vorrebbe subito avere a disposizione.

Il ds Manna cercherà così di accontentare ancora una volta l’allenatore azzurro per regalargli un colpo da novanta. In questa stagione ha occupato diverse posizioni: è partito come terzino sinistro per poi agire come ala, ma nelle ultime sfide con Giampaolo è stato impiegato come esterno offensivo a destra.

Ore decisive per chiudere subito l’affare a sorpresa: Dorgu è molto ambito anche in Premier League con i Red Devils pronti a soffiarlo al Napoli. Un duelo a distanza per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare: il ds Manna cercherà di avere la meglio per rinforzare le corsie esterne di Antonio Conte.

Corvino non vorrebbe cederlo a gennaio per raggiungere prima la salvezza: il Lecce ha intenzione di lasciarlo partire soltanto in estate per incassare i 40 milioni richiesti dalla sua cessione. Il Napoli è molto attento all’evoluzione dell’affare in Serie A, ma occhio sempre ai Red Devils. Ormai ci siamo per un nuovo colpo di scena.