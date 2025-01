Rischio Kvara fuori rosa: cosa sta succedendo a Castel Volturno

Il tema del georgiano è ancora all’ordine del giorno in casa partenopea. E nelle ultime ore sta prendendo piede una ipotesi davvero inedita

Il futuro di Kvaratskhelia è ormai lontano da Napoli. Il ritorno forte del PSG ha portato il giocatore a frenare sul rinnovo e spingere sulla cessione immediata senza aspettare l’estate. Una ipotesi che i dirigenti non avevano mai preso in considerazione almeno fino a questi ultimi giorni. Ora l’idea di una partenza immediata è assolutamente sul tavolo anche se dovranno essere chiariti ancora alcuni aspetti.

E se non dovesse partire? L’ipotesi di tenerlo fuori rosa fino al termine della stagione non è assolutamente da escludere. Siamo semplicemente nel campo delle indiscrezioni. ADL ha una idea molto chiara su come comportarsi con il giocatore e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si comporterà e quali saranno le scelte sia di Kvaratskhelia e il resto delle parti coinvolte nella vicenda.

Kvaratskhelia fuori rosa, cosa sappiamo

Kvaratskhelia rischia di essere un nuovo caso Osimhen. Non è un mistero che ADL difficilmente dà il via libera alla cessione senza essere accontentato e per questo motivo si sta lavorando a trovare alla giusta soluzione. La richiesta è molto chiara: il georgiano non partirà senza una proposta intorno agli 80 milioni di euro. Per questo motivo in molti si domandano quale sarà la soluzione se non ci dovesse essere la giusta offerta.

Secondo le informazioni de La Repubblica, il Napoli starebbe valutando anche l’opzione di mettere fuori rosa Kvaratskhelia fino al termine della stagione se non ci sarà l’offerta giusta. Insomma, una sorta di ultimatum al georgiano: o arrivi con la cifra richiesta e inizi una nuova esperienza oppure resterai fermo fino a giugno. Diciamo che per ora siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo si sta ragionando sulla soluzione migliore.

La speranza delle parti è che si possa arrivare ad una fumata in tempi brevi, ma la strada è lunga e tortuosa. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che per Kvaratskhelia l’avventura al Napoli può essersi considerata finita e difficilmente si potrà continuare insieme.

Kvara e il PSG sempre più vicini

Al momento Kvaratskhelia e il PSG sono sempre più vicini. Il georgiano sta spingendo per andare in Francia in questo calciomercato e la fumata bianca è davvero ad un passo. Naturalmente il club dovrà soddisfare le richieste dei partenopei.