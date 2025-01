Comprano Kvara: soldi e scambio, PSG beffato

Il georgiano spinge per andare in Francia, ma un’altra squadra potrebbe sbaragliare la concorrenza. C’è un club fortemente interessato a lui

Il futuro di Kvaratskhelia continua ad essere al centro di diverse voci. Il PSG resta la squadra in pole position in questo momento. I parigini da tempo hanno attivato i contatti con il club e si sta spingendo per arrivare alla fumata bianca. Ma, secondo le informazioni di Team Talk, c’è anche un’altra dirigenza che ragiona sulla possibilità di portare il giocatore nella propria rosa già nell’immediato.

L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto una cifra economica più il cartellino di un giocatore. Per il momento siamo fermi nel campo delle ipotesi. I contatti comunque sono in corso e si sta ragionando su come trovare una soluzione. Il Napoli ha le idee molto chiare su come cedere Kvaratskhelia in questo calciomercato e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per campire meglio cosa succederà.

Calciomercato Napoli: svolta Kvara, ecco con chi firma

Il PSG spinge per portare Kvaratskhelia in rosa sin da subito, ma l’accordo con il Napoli non è assolutamente facile. Per il momento la strada è lunga per la fumata bianca e quindi ci vorrà del tempo per cercare di arrivare all’accordo. Questo potrebbe portare anche ad altri club a sondare il terreno per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Dall’Inghilterra confermano che il Liverpool in questo momento è alla finestra per Kvaratskhelia. Il club inglese non ha mai nascosto un proprio interesse nei confronti del georgiano, ma non si aspettava la possibilità di prenderlo in questo calciomercato. Ora si sta ragionando sull’ipotesi di uno scambio mettendo sul piatto una proposta cash più il cartellino di Federico Chiesa. L’ex Juventus non rientra nei piani dei Reds e rappresenta un profilo sicuramente ideale per il Napoli di Antonio Conte.

Ma per il momento ADL non molla. Il presidente del Napoli chiede solo cash per far partire Kvaratskhelia in questo calciomercato e quindi si prospetta una trattativa difficile. Per questo motivo il Liverpool resta alla finestra e aspetta il momento giusto per capire se poter chiudere oppure no questa operazione.

PSG e Liverpool su Kvaratskhelia

PSG e Liverpool interessati a Kvaratskhelia in questo calciomercato. Il Napoli, però, non vuole contropartite e quindi i due club dovranno sborsare una cifra importante per convincere i partenopei a lasciar partire il georgiano.