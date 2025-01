Lavora nel Napoli: il club ha pubblicato un annuncio

I partenopei sono alla ricerca di nuovi profili nel proprio staff dirigenziale: pubblicato su una piattaforma un annuncio sicuramente a sorpresa

De Laurentiis è stato sempre un presidente molto particolare, dalle mille sorprese e mai diciamo nei canoni. E l’ultimo annuncio è sicuramente sorprendente. Il club ha deciso di pubblicare su una piattaforma molto conosciuta un annuncio per quanto riguarda una posizione importante. Una scelta che consentirà a tutte le persone di poter presentare la propria candidatura e magari sognare di lavorare nella squadra del proprio cuore.

È molto difficile, conoscendo anche le criticità nel gestire una squadra, che un presidente si affidi ad una piattaforma per cercare dei nuovi profili da inserire all’interno della propria dirigenza. Ma la scelta fatta da ADL rappresenta anche un chiaro esempio di come il suo obiettivo è quello di avvicinare sempre più la gente alla squadra e sicuramente sognare la possibilità di andare a lavorare nel club di cui magari si è tifosi da bambino rappresenta forse l’occasione giusta per portare i partenopei ad aumentare i propri supporters.

Vuoi lavorare nel Napoli? Come presentare la candidatura

È un Napoli che regala sorprese ai propri tifosi ed ora magari si può realizzare il sogno di poter lavorare con gli azzurri. Sono molti i giovani d’oggi che magari sin da piccoli hanno sognato di poter avere un ruolo nella dirigenza partenopea. Ed ora ci sarà la possibilità di far trasformare il desiderio in realtà.

Se si naviga su Linkedin c’è la possibilità di candidarsi, anche semplicemente inserendo il proprio curriculum e senza fare particolari step, per il ruolo di Brand Manager. Un qualcosa di davvero particolare visto che difficilmente un club fa una scelta simile per modificare il proprio asset. Ma ADL ci ha regalato delle sorprese ed ora il Napoli è sbarcato su una piattaforma molto conosciuta per cercare di trovare un nuovo profilo.

Si tratta, come spiegato in precedenza, di una scelta inedita, ma che conferma la volontà da parte del Napoli di avvicinare ancora di più i tifosi. Vedremo se questa decisione porterà magari i partenopei ad avere un numero maggiore di supporters in Italia e se magari anche altri club intraprenderanno una strada particolare per trovare dei profili da inserire in società.

