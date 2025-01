Kvaratskhelia, arriva l’annuncio ufficiale: PSG in attesa

Il georgiano continua a tenere banco in casa partenopea. In queste ultime ore è arrivata una novità molto importante per quanto riguarda il giocatore

Quale il futuro di Kvaratskhelia? In questo momento sembra essere davvero difficile rispondere alla domanda. L’unica certezza sembra rappresentata dal fatto che il giocatore non continuerà la sua avventura con la maglia del Napoli. La spaccatura si è creata e ad oggi non è assolutamente facile da ricucire tanto che si parla anche della possibilità di metterlo fuori rosa in caso di un mancato trasferimento.

Intanto in queste ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti importanti su Kvarataskhelia. Un annuncio ufficiale che chiarisce meglio una questione. Per il momento siamo fermi qui e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e se alla fine il tanto atteso addio al Napoli ci sarà oppure assisteremo ad un passo indietro arrivando insieme al termine della stagione.

Calciomercato Napoli: ultime Kvaratskhelia, l’annuncio ufficiale

PSG, Liverpool e tante altre squadre sono alla finestra per quanto riguarda Kvaratskhelia. La volontà è quella di provare a chiudere il colpo nel minor tempo possibile. Ma il Napoli ha le idee molto chiare su come muoversi e per questo motivo sin da ora diciamo che è una operazione molto difficile. Infatti, si parla della possibilità di un via libera solo con una offerta cash e ad oggi nessuno dei club sembra intenzionato ad accontentare i partenopei.

Altra questione da valutare sono le sue condizioni fisiche. Stando alle informazioni che arrivano dal Napoli, Kvaratskhelia non sarà convocato a Verona per l’infortunio patito nelle scorse settimane. Sembrava un semplice affaticamento e quindi per molti è un comunicato di facciata e che conferma la spaccatura tra le parti. Ma di certo noi dobbiamo stare al comunicato dato dalla società azzurra e quindi ad una indisponibilità dovuta a problemi e non a scelte tecniche.

Ora vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quale sarà la strada intrapresa. La volontà da parte del Napoli è ben chiara e anche quella di Kvaratskhelia. E presto capiremo anche se l’infortunio è di facciata oppure il georgiano davvero non ha superato il problema fisico.

Kvara tra infortunio e calciomercato

Il destino di Kvaratskhelia è ancora tutto da scrivere. Le voci su di lui di calciomercato sono ormai diventate quotidiane e solo nei prossimi giorni capiremo se queste hanno condizionato anche la questione dell’infortunio.