Mercato Napoli, affare col Chelsea: c’è l’annuncio del tecnico

Mercato Napoli, arriva la svolta per l’affare con il Chelsea che può un po’ percorrere la stessa strada fatta per Romelu Lukaku in estate. In tal senso, arriva un annuncio da parte del tecnico che può stravolgere seriamente i piani di calciomercato del club dei partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

La situazione in sede di calciomercato è a dir poco incandescente ed allarmante. Il tema centrale, allo stato attuale delle cose, è sicuramente rappresentato dal caso che riguarda Khvicha Kvaratskhelia, i cui mal di pancia lo stanno avvicinando sempre di più al Paris Saint Germain. Al momento, però, la trattativa sembra essere arrivata quasi ad un punto cieco.

L’unica soluzione per sbloccare questa operazione è sicuramente rappresentata dal fatto che i parigini possano dare a De Laurentiis gli 80 milioni di euro che chiede. Si attendono sviluppi. Nel frattempo, però, nel mercato del Napoli arriva una svolta non di poco conto grazie all’annuncio del tecnico del Chelsea su un profilo accostato più volte agli azzurri.

Mercato Napoli, svolta con il colpo dal Chelsea: le ultime

Come è noto, il Chelsea ha una situazione in costante divenire ed a dir poco caotica. La rosa a disposizione di Enzo Maresca, infatti, è piena di calciatori, molti dei quali sono a tutti gli effetti degli esuberi. Frutto, in tal senso, di scelte in sede di calciomercato quanto meno discutibili. Alcuni di questi profili sono nel mirino di diversi club italiani, come è normale che sia.

In conferenza stampa alla vigilia della partita di FA Cup tra i suo Chelsea ed il Morecambe, Enzo Maresca ha spiegato come Ben Chilwell, che circa due mesi fa è stato accostato con una certa insistenza al Napoli, abbia deciso di andare via e che, per questo motivo, non sarà impiegato per evitare infortuni che potrebbero compromettere il tutto.

Napoli, Maresca e l’annuncio sul suo calciatore: cosa cambia

Proprio per questo motivo, dunque, considerando che Spinazzola da terzino non convince, il Napoli potrebbe tornare all’assalto per Chilwell per regalare ad Antonio Conte un profilo a lui gradito per alternarsi con Mathias Olivera.

Una situazione simile, sempre secondo le parole di Maresca, a quella di Cesare Casadei, altro profilo che da tempo piace ed è accostato ai partenopei.