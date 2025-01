Calciomercato: colpo di scena Skriniar, firma per il prestito

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti e che riguarda anche il Napoli. Milan Skriniar, infatti, è pronto a salutare il Paris Saint Germain dopo mesi a dir poco difficili ed in tal senso arriva la svolta con la firma. La formula è quella del prestito, al fine di rilanciarsi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un difensore centrale dalla straordinaria affidabilità e dal rendimento impressionante. L’immagine che si ha di lui in Italia è troppo condizionata dal suo passaggio al Paris Saint Germain, che lo ha messo nelle condizioni di salutarsi come peggio non poteva con l’Inter. Ed inoltre non è riuscito a fare quel salto di qualità che tutti si aspettavano.

Non tanto in termini di rendimento, visto che non ce n’era bisogno, quanto di status su scala mondiale. In tal senso, però, tutti abbiamo davanti agli occhi le straordinarie imprese di cui si è reso protagonista con la maglia di Sampdoria prima e di Inter poi. Adesso nel suo futuro arriva una svolta: sta per salutare Parigi con la formula del prestito per rilanciarsi.

Lo slovacco via dal Paris Saint Germain: le ultime

Al Paris Saint Germain non gode più, ormai da inizio stagione, della fiducia di Luis Enrique e per questo motivo sono stati sei mesi, gli ultimi, davvero molto duri a livello personale. Il Napoli, secondo molte fonti, ci ha fatto più di un pensierino, soprattutto per la presenza di un suo grandissimo estimatore come Antonio Conte. Ma ora arriva una svolta.

Stando a quanto raccontato da un amico molto vicino a Victor Osimhen e giornalista nigeriano Buchi Lab sul proprio account X, Milan Skriniar avrebbe accettato, dopo settimane di corte incessante, il trasferimento al Galatasaray con la formula del prestito di sei mesi. E si tratta di una svolta importante, visto che sembrava intenzionato a declinare l’offerta.

Skriniar firma, formula del prestito: colpo di scena nell’affare

Secondo varie fonti, adesso va trovata la quadra tra il Galatasaray ed il Paris Saint Germain, dal momento che i turchi chiedono ai parigini di contribuire parzialmente al pagamento del ricco ingaggio che Skriniar percepisce. Da vedere gli sviluppi, ma al momento lo slovacco si allontana dal Napoli e da Antonio Conte.