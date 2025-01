Napoli, scontro Conte-Kvaratskhelia: retroscena da Castel Volturno

In casa Napoli è esploso nella giornata di ieri il caso Kvaratskhelia in maniera definitiva ed in tal senso ci sarebbe stato anche un confronto tra il georgiano ed Antonio Conte. Svelato un retroscena relativo a quanto accaduto a Castel Volturno. Ecco nel dettaglio che cosa è successo e di che si tratta.

Il caso Kvaratskhelia ha lasciato tutti di stucco. Che la situazione tra le parti non fosse distesa, come si suole dire in questi casi, era evidente sin dall’estate. I rapporti, infatti, si sono inaspriti in tal senso nel momento in cui il club non ha riconosciuto al ragazzo l’adeguamento dell’ingaggio che si aspettavano visto che da quando è arrivato è il calciatore di maggior talento in rosa.

Antonio Conte ha fatto di tutto in estate, ed alla fine ci è riuscito, per trattenerlo, ma a quanto pare tra di loro l’idillio è presto finito. In tal senso, l’esplosione di David Neres, che ha avuto un impatto devastante in casa Napoli, ha giocato un ruolo decisivo. E pare ci sia stato anche un confronto tra il tecnico ed il numero 77 georgiano. Andiamo a vedere le ultime.

Scontro tra il tecnico e Kvaratskhelia: la situazione

Il rendimento di Kvaratskhelia è stato decisamente al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione. Dopo comunque un ottimo inizio. Nell’ultimo periodo il livello delle sue prestazioni è pericolosamente precipitato ed in tal senso le trattative per il rinnovo si sono arenate. Ora, a quanto pare, il Paris Saint Germain sembra pronto ad approfittarne.

Stando a quanto raccontato da Luca Cerchione, giornalista napoletano, sul proprio account X tra Antonio Conte e l’ex Dinamo Tbilisi c’è stato un confronto in cui il tecnico ha “sbattuto in faccia” la sua verità, manifestando la sua delusione per il mancato adattamento di Kvara a quelle che sono le sue richieste di ordine tecnico e tattico.

“Conte sbatte la verità in faccia a Kvaratskhelia”: il retroscena

A quanto pare l’idea iniziale era di far convivere Kvaratskhelia e David Neres, con uno più largo e l’altro maggiormente accentrato. Chissà che il georgiano non possa cambiare idea nelle prossime ore, ma a quanto pare Conte ha voluto ribadire in maniera chiara e forte la propria posizione al calciatore. E chissà che questo non abbia portato ad un precipitare della situazione.