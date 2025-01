Mercato Napoli: scambio con il PSG, arriva l’attaccante

Mercato Napoli, arriva la svolta per il grande affare con il Paris Saint Germain per lasciar partire Khvicha Kvaratskhelia. Non solo Milan Skriniar, con i parigini si discute anche di un altro calciatore che potrebbe fare a dir poco comodo alla causa di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il Paris Saint Germain come è noto sta lavorando per affondare il colpo in maniera decisa e definitiva per assicurarsi le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia. E’ stato una sorta di fulmine a ciel sereno per i tifosi azzurri, che sono passati dall’esaltazione per il primo posto alla paura di perdere il calciatore attualmente più forte tra quelli presenti in rosa.

Si tratta di uno spauracchio importante, soprattutto per le potenti ripercussioni e per il poco tempo a disposizione che c’è poi per trovare un adeguato erede. A patto che, per le possibilità del club, ce ne siano in giro. In tal senso, adesso per l’affare tra il Napoli ed il PSG arriva la svolta con il maxi scambio. Coinvolto non solo Milan Skriniar in questo affare.

Mercato Napoli, Kvara al PSG: ecco le ultime a riguardo

Come è noto, da quando è uscita la notizia dell’interessamento dei parigini per Kvaratskhelia il nome più chiacchierato in ottica di uno scambio è sicuramente quello di Milan Skriniar. In casa PSG, però, si valutano tutte le piste possibili pur di arrivare al georgiano ed in tal senso arrivano notizie non di poco conto su un possibile scambio.

Stando a quanto raccontato dai francesi di Foot Mercato, infatti, il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul tavolo due opzioni. La prima è così strutturata: 60 milioni di euro ed il cartellino di Milan Skriniar. Ma lo slovacco non è l’unica opzione, come si suole dire, dal momento che c’è un’altra proposta che potrebbe risultare allettante.

Napoli, maxi scambio con il Paris: non solo Skriniar

Secondo i francesi, l’alternativa che sono pronti a proporre sono 45 milioni di euro a cui viene aggiunto il cartellino di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sta trovando poco spazio ed infatti in stagione, tra tutte le competizioni, solo 14 spezzoni di partita, trovando solo due gol.

Il suo valore è indiscutibile ed a Napoli potrebbe esaltarsi. Può giocare, inoltre, sia da centravanti che da esterno, tanto a sinistra quanto a destra, potendo risultare un profilo molto interessante per Antonio Conte.