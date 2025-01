Napoli, Pellegrini avverte ADL: l’annuncio ufficiale

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport svelando il suo futuro. La mossa a sorpresa per avvertire il presidente De Laurentiis

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per arrivare a chiudere nuovi colpi di calciomercato. La sessione invernale può riservare nuovi affari decisivi in ottica futura per arrivare a cullare ancora il sogno Scudetto. Spunta l’intreccio di calciomercato con l’annuncio ufficiale di Lorenzo Pellegrini.

Una dichiarazione ufficiale per svelare la sua scelta già in ottica futura. Lorenzo Pellegrini è tornato al gol nel derby contro la Lazio: spunta le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. La dirigenza partenopea vuole subito regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte che è molto concentrato per la prima sfida del girone di ritorno. Una voglia di rivalsa importante contro l’Hellas Verona dopo la pesante sconfitta proprio al debutto del nuovo campionato.

Nel frattempo il ds Manna continua a monitorare attentamente i prossimi colpi del Napoli: ecco tutta la verità sull’affare Pellegrini. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’innesto di qualità.

Napoli, la decisione di Pellegrini: ecco dove giocherà

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli è alla ricerca di un valido centrocampista offensivo per puntellare la rosa di Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa di Lorenzo Pellegrini, accostato anche nelle ultime ore alla squadra azzurra: spunta l’annuncio ufficiale ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “La Roma è la mia casa”, così ha svelato così la sua permanenza con i colori giallorossi per dimostrare il suo valore.

Saranno ore decisive per il ds Manna per arrivare subito a nuovi innesti di calciomercato. Sul taccuino del direttore sportivo del Napoli sono presenti così tanti nomi per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra. Conte ha richiesto a gran voce nuovi elementi di qualità per competere fino alla fine con le big della Serie A, come Atalanta ed Inter in primis.

Ranieri ha toccato le corde giuste fin dal suo arrivo all’interno dello spogliato della Roma. Pellegrini sembrava ormai fuori dal progetto giallorosso, ma con la sua esperienza gli ha regalato una gioia incredibile con la titolarità nel derby contro la Lazio seguita da un gol da urlo. Tutto è cambiato in pochi giorni per il futuro del talentuoso giocatore della Nazionale italiana che vuole tornare a a splendere di luce propria.