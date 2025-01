Napoli, assalto in Portogallo: arriva il sostituto di Kvara

Il Napoli ha iniziato a guardare anche in Portogallo per chiudere subito l’affare per il post Kvara. La trattativa con il Psg continua a gonfie vele: arriva il sostituto

Il ds Manna vorrebbe subito chiudere l’affare per puntare in alto. Kvara è sempre più vicino all’addio per firmare con il top club parigino: saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere il sostituto del talento georgiano esploso definitivamente con il Napoli.

Nuovo colpo dal Portogallo in casa Napoli per chiudere subito per il sostituto di Kvara. La dirigenza partenopea è intenzionata a chiudere subito un nuovo affare da novanta per allestire una rosa super competitiva per il ritorno immediato in Champions League. Conte vuole subito staccare il pass per la qualificazione alla prossima competizione europea: ora urgono rinforzi per competere fino alla fine con le big della Serie A. Ecco il nuovo innesto di qualità per il post Kvara pronto a volare a Parigi dopo l’exploit in maglia azzurra: spunta tutta la verità di Sky Sport.

Napoli, la chiusura in attacco: la mossa a sorpresa per il post Kvara

Come svelato da Sky Sport l’altro profilo interessante nel mirino del Napoli è quello dell’esterno offensivo brasiliano del Porto Galeno. Il ds Manna è alla ricerca immediata di un valido sostituto di Kvara promesso sposo del PSG: si chiuderà subito la cessione a gennaio. Un momento decisivo per puntare in alto per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli vuole costruire una rosa di alto profilo per competere subito anche in Champions League.

L’ambizione del club partenopeo è quella di lottare punto a punto contro Atalanta ed Inter per cullare il sogno Scudetto. Urgono rinforzi di caratura internazionale per accompagnare Conte ad un traguardo davvero inaspettato ad inizio stagione. Il Napoli ha chiuso il girone d’andata collezionando 44 punti, ma ora viene il bello.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di puntellare la rosa azzurra con innesti di qualità per ambire a grandi palcoscenici. Ecco tutta la verità per trovare in tempi brevi il sostituto di Kvara: una nuova mossa per chiudere il colpo dal Porto di Galeno che ha segnato finora in stagione ben 8 gol in 15 partite. Protagonista in Portogallo dal 2021, l’esterno brasiliano è pronto per il definitivo salto di qualità volando in Serie A con la maglia del Napoli.