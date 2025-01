Napoli, non solo Fazzini: nuovo colpo da Empoli

Il ds Manna è pronto a chiudere un nuovo affare a centrocampo. Non solo Fazzini nel mirino da Empoli, ecco il nuovo colpo a sorpresa per Conte

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese a gennaio. Ora è pronto un nuovo assalto in casa Empoli per regalare un nuovo colpo a centrocampo a Conte, molto concentrato per preparare la prima sfida del girone di ritorno contro l’Hellas Verona. Spunta un nuovo intreccio di qualità per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa azzurra: ecco la verità in ottica futura.

Napoli, la mossa a centrocampo: nuovo affare a centrocampo

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha mosso i primi passi con il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi per il centrocampista Tino Anjorin, nuova rivelazione della prima parte di stagione della squadra toscana. Da settimane è stato accostato Fazzini, ma ora tutto può cambiare in casa azzurra per regalare un nuovo innesto di qualità a Conte.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla chiusura definitiva: i rapporti tra le parti sono sempre stati ottimi, ma il centrocampista dell’Empoli è perfetto per la mediana di Antonio Conte abbinando qualità a quantità. Saranno ore decisive per mettere a segno nuovi colpi decisivi per allestire una rosa sempre più competitiva a partire da gennaio pensando anche alla prossima stagione.

