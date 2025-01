Napoli, rivoluzione in difesa: Conte lo rilancia da titolare

Una nuova mossa strategica per Antonio Conte pronto a sognare in grande in Serie A. Spunta la nuova scelta dal primo minuto, ecco tutta la verità

Il Napoli continua a pensare ai prossimi obiettivi in campionato con la prossima gara contro l’Hellas Verona. C’è tanta voglia di rivalsa per Antonio Conte dopo il tonfo proprio al debutto all’andata: una sconfitta pesante che ha aperto la nuova stagione. Spunta la nuova mossa a sorpresa in difesa: può tornare titolare dopo mesi.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con il calciomercato che inizia a regalare i primi colpi di scena. Nel frattempo Conte è molto concentrato alle prossime sfide di Serie A per tenere il passo di Atalanta ed Inter che corrono in classifica, ma gli azzurri cercheranno di rendere difficile la vita delle big italiane. Un girone d’andata da urlo per il Napoli che ora vuole consolidare la posizione in classifica con l’obiettivo primario di tornare protagonista in Champions League. Ecco l’ultima mossa strategica dal primo minuto contro l’Hellas Verona: giocherà dal primo minuto.

Napoli, nuova mossa a sorpresa per Conte: giocherà dal primo minuto

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Hellas Verona per la prima sfida del girone di ritorno. Come svelato dall’edizione de La Repubblica Mazzocchi potrebbe tornare titolare giocando al posto di Olivera: ballottaggio in corso con Spinazzola titolare al Franchi contro la Fiorentina nel ruolo di esterno offensivo al posto di Kvara.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per regalare nuovi colpi all’allenatore del Napoli, ma il campionato continua ad andare avanti e Conte vuole farsi trovare pronto. Non vuole cali di concentrazione in vista della sfida in programma al Maradona: Mazzocchi scalpita per una maglia da titolare dopo un lungo stop per infortunio. Spinazzola è pronto a sostituire a sua volta Olivera, che ha rimediato una botta nei minuti finali contro la Fiorentina.

Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile. Il Napoli vuole subito iniziare con una vittoria nel girone di ritorno per regalare nuovi sogni ai tifosi azzurri sorpresi dall’andamento della stagione. Conte ha saputo lavorare molto bene all’interno dello spogliatoio riportando tranquillità dopo una stagione da incubo: tutti sono utili per il progetto azzurro e così Mazzocchi non vede l’ora di scendere in campo dal primo minuto.