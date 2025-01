Napoli: scelto il sostituto di Meret, è italiano

In casa partenopea il futuro dell’estremo difensore è tutto da scrivere. Per questo motivo si ragiona sulla possibilità di un sostituto

Non solo la questione Kvaratskhelia, ma anche quella di Meret. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il rinnovo dell’estremo difensore ha subito un rallentamento e a questo punto tutti gli scenari sono possibili. La speranza è di poter arrivare ad un prolungamento, ma l’addio a zero non è da escludere. Per questo motivo in casa partenopea si ragiona anche sulla possibilità di un sostituto.

Difficile che si possa puntare su Caprile e sono in corso le valutazioni su altri nomi. Sono due profili italiani che stuzzicano molto i partenopei e non si esclude che il Napoli possa fare un tentativo in vista del calciomercato estivo. Siamo al momento nel campo delle ipotesi visto che la priorità è quella di rinnovare con Meret. Ma fino a quando non c’è la firma tutto può accadere e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli: rinnovo in bilico, ecco il sostituto di Meret

Il futuro di Meret è ancora tutto da scrivere. La volontà del giocatore è quella di rinnovare con i partenopei e per questo motivo i contatti sono in corso da diverso tempo per arrivare alla fumata bianca. La grande incognita è rappresentata dal fatto che il giocatore non abbassa le pretese e quindi non è da escludere che si possa anche arrivare ad una fumata nera e ad una separazione al termine della stagione.

In questo caso sono in corso le riflessioni del caso e sono due i nomi che stuzzicano molto Conte: ovvero Donnarumma o Carnesecchi. Il primo è un profilo che sappiamo da tempo sul taccuino di Manna, ma le richieste economiche rallentano un po’ la trattativa. Sul secondo l’Atalanta non lo mollerà facilmente, ma davanti alla chiamata del Napoli difficilmente dirà di no e per questo motivo è il favorito in ottica calciomercato estivo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La priorità del Napoli è quella di rinnovare con Meret per continuare questo ottimo rapporto. Ma se non ci dovessero essere delle novità a quel punto si valutano le opzioni alternative.

Napoli tra Donnarumma e Carnesecchi?

In caso di un mancato rinnovo con Meret, il Napoli potrebbe andare con forza su Donnarumma o Carnesecchi nel prossimo calciomercato per la porta. Naturalmente vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte delle parti coinvolte in questa vicenda.