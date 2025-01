Ricci-Napoli: Milan beffato, sì ad una condizione

In casa partenopea non si molla la pista Ricci. Sondaggio con il Torino per il calciatore e non è da escludere una fumata bianca. Le ultime

Le strade del Torino e di Ricci si separeranno entro l’estate. Al momento l’unica certezza è questa. Difficile dire dove andrà a giocare il centrocampista. Fino a qualche giorno fa il suo futuro sembrava essere al Milan, ma nelle ultime ore il Napoli sembra essere tornato assolutamente in corsa. I partenopei lo seguono da tempo e potrebbero giocarsi la carta Conte per anticipare la concorrenza e portarlo in azzurro.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna, il Napoli avrebbe fatto un tentativo per portare Ricci già in questa sessione di calciomercato. Nessuna chiusura da parte del Torino, che valuta la possibilità di far andare via il giocatore. Ma la fumata bianca potrà arrivare ad una sola condizione. La palla quindi passa in mano a Manna, chiamato a decidere se accettare oppure no la proposta del club granata.

Calciomercato Napoli: Ricci resta un obiettivo

Nonostante per molti il futuro di Ricci è al Milan, il Napoli non si è mai dato per sconfitto. La cessione di Kvaratskhelia potrebbe portare nelle casse dei partenopei delle cifre per chiudere l’operazione. Non è semplice per diversi motivi, a partire dalla concorrenza, ma un primo sondaggio è stato fatto e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Da parte del Torino nessuna chiusura al trasferimento di Ricci al Napoli in questo calciomercato, ma servono 30 milioni di euro per avere il via libera dei granata. Una cifra importante e non semplice da sborsare in una sessione invernale. Ma la cessione di Kvaratskhelia potrebbe dare ai partenopei un tesoretto importante soprattutto se non ci dovesse essere un acquisto importante in quel ruolo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la strada è comunque molto lunga. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Ricci resta un obiettivo del Napoli e presto si potrà capire se la fumata bianca sarà immediata oppure no.

Ricci tra Napoli e Milan

Ricci resta un obiettivo di calciomercato di Milan e Napoli e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà questa vicenda e se alla fine il discorso sarà rinviato in estate oppure entrerà nel vivo già da subito.