Blitz di Manna: il talento azzurro arriva per 10 mln

I partenopei continuano a cercare i giovani talenti italiani. Nel mirino del club è finito uno dei migliori giocatori presenti sul nostro panorama

Manna da sempre ha un occhio di riguardo per quanto riguarda i giovani e vorrebbe portare qualche talento anche a Napoli. Per il momento l’unico nome finito in azzurro è quello di Hasa, ma non è da escludere che entro la prossima estate un altro calciatore di prospettiva possa almeno diventare di proprietà dei partenopei. Ad oggi molto difficile una sua permanenza nella rosa di Conte anche se il tecnico leccese un pensierino potrebbe farlo.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, il Napoli starebbe seguendo da vicino il giocatore visto che si tratta di un talento del nostro calcio. Al momento siamo nella fase della valutazione visto che non c’è nessuna trattativa in corso. Ma la concorrenza è folta e per questo motivo i partenopei sono pronti a muoversi per portarlo in azzurro entro il calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, le ultime

In casa Napoli si ragiona sulla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Ma lo sguardo di Manna è rivolto anche al prossimo futuro e per questo motivo nel calciomercato si segue qualche talento che è destinato ad avere una carriera di livello magari anche in Italia.

L’ultimo giocatore finito nella lista di Manna è il 18enne Niccolò Fortini della Juve Stabia, ma di proprietà della Fiorentina. I numeri sono molto chiari (3 assist in tredici partite) e prestazioni di livello per il talento italiano. La Viola non vorrebbe privarsene, ma il Napoli e la Juventus si stanno muovendo già per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Servono 10 milioni per lasciarlo partire e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi in questo senso.

Sicuramente Fortini è uno nome che stuzzica molto il Napoli e durante il calciomercato estivo un tentativo lo si potrebbe fare anche per anticipare la concorrenza. Poi dipenderà molto dalle intenzioni della Fiorentina. Non è da escludere che la Viola decida comunque di non privarsene per costruire su di lui la squadra del futuro.

Ad oggi Fortini è un obiettivo del Napoli e per questo motivo non è da escludere un tentativo durante il calciomercato estivo per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.