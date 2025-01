Non solo Kvara, altro scippo PSG: si chiude subito

Le strade del Napoli e dei parigini potrebbero incrociarsi in più di un’occasione. Il club francese potrebbe fare un altro sgarbo. I dettagli

Il PSG è pronto a sfidare il Napoli sul calciomercato e non solo su Kvaratskhelia. La trattativa per il georgiano sappiamo che prosegue in modo molto veloce e già nella prossima settimana si potrebbe arrivare alla chiusura. Le informazioni parlano di un club francese pronto a mettere sul piatto una proposta di 70 milioni di euro cash per convincere i partenopei a lasciarlo andare. Ma lo sgarbo dei parigini non dovrebbe finire qui. Il club transalpino, infatti, sarebbe pronto a fare un altro sgarbo agli azzurri.

Siamo al momento nel campo delle ipotesi, ma i parigini vogliono prendersi la scena in questo calciomercato piazzando uno o due colpi di assoluto livello. Naturalmente vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e se il PSG farà questo doppio sgambetto ai partenopei oppure no.

Calciomercato Napoli: attento al PSG, pronto un altro sgarbo

Dopo una prima parte sicuramente non all’altezza, il PSG sta lavorando con attenzione su come rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. L’obiettivo principale è Kvaratskhelia, ma, secondo le informazioni di Sky Sport, il club transalpino starebbe lavorando anche su un altro obiettivo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Il club francese starebbe pensando di portare sin da subito in Francia Duran, altro obiettivo di calciomercato del Napoli. I parigini sono pronti a mettere sul piatto una proposta di 70 milioni di euro per convincere l’Aston Villa a far partire il calciatore. Ma in questo caso non è da escludere la possibilità che si possa magari riuscire a inserire qualche contropartita per abbassare un po’ la cifra anche perché due colpi simili sono difficili da sostenere economicamente a gennaio.

Naturalmente il Napoli resta alla finestra e valuta come muoversi per il colombiano. Si tratta a prescindere di una operazione non semplice soprattutto se il PSG dovesse mettere sin da subito una proposta comunque di assoluto livello.

È sfida Napoli-PSG per Duran

Il Napoli e il PSG sono pronti a sfidarsi per Duran in questo calciomercato. Naturalmente non è da escludere che la cessione di Kvara potrebbe facilitare i partenopei ad anticipare i parigini. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte.