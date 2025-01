De Zerbi anticipa Conte: niente Napoli, ha scelto il Marsiglia

Nonostante sia stato cercato con insistenza da Antonio Conte nel corso di questo calciomercato, il calciatore non ha scelto Napoli per il suo futuro.

Il tutto per colpa di Roberto De Zerbi, che lo avrebbe riempito di belle parole e promesse che l’hanno portato ad accogliere a braccia aperte la soluzione Marsiglia. Al momento, comunque, parlare di affare fatto è piuttosto prematuro, anche perché l’OM ha da che definire una serie di dettagli importanti che potrebbero tanto far andare in porto la trattativa come arenarla.

Nel frattempo il Napoli resta lì in agguato, pronto a sfruttare a proprio favore ogni passo falso del club francese.

De Zerbi anticipa Conte: Napoli beffato

Il calciomercato del Napoli non è finito a Billing, Scuffet ed Hasa. Il club partenopeo è ancora alla ricerca di un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, al quale potrebbe essere affiancato anche un altro rinforzo, in un reparto che però non ha nulla a che vedere con l’attacco.

Voglio di soluzioni, Antonio Conte avrebbe già dato il suo okay ad un’operazione del genere, indicando alla propria dirigenza anche il nome sul quale si sarebbe dovuto puntare. In punta di piedi Giovanni Manna si è inserito nella corsa al giocatore chiedendo informazioni non solo agli agenti ma anche al club detentore del cartellino, rendendosi però conto di essere arrivare in ritardo rispetto al Marsiglia, che dopo i contatti delle scorse ore potrebbe portare la trattativa a livello successivo, quello che anticipa la fumata bianca per intenderci.

Stando dunque a quanto riportato dal collega di DAZN Orazio Accomando, ad oggi l’OM sarebbe la squadra in vantaggio nella corsa a Nicolò Fagioli, con il Napoli in agguato nel momento in cui dovesse verificarsi una situazione che lo possa avvantaggiare. Utilizzato pochissimo da Thiago Motta, il centrocampista italiano vuole lasciare la Juventus in questo calciomercato, con Conte e De Zerbi pronti ad accoglierlo. Da vedere però quale delle due squadre Fagioli sceglierà.

Ha scelto il Marsiglia: i dettagli dell’affare

Nicolò Fagioli potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Marsiglia, il tutto perché il Napoli è arrivato in leggero in ritardo rispetto al club francese. Nulla però è ancora deciso, anche perché l’OM starebbe tergiversando in attesa di un segnale (concreto) da parte del giocatore della Juventus.

Questo potrebbe permettere al club partenopeo di rientrare in corsa, che proprio come il Marsiglia chiederebbe alla Vecchia Signora Fagioli in prestito con diritto di riscatto. Considerato lo scarso impiego in questa prima parte di stagione, l’italiano vuole andare via, ed il club bianconero è pronto ad accontentarlo a patto che però vengano accontentate le sue richieste. Staremo a vedere.