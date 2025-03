Napoli in lutto: il cordoglio del presidente De Laurentiis

Giornata triste per quanto riguarda l’ambiente partenopeo. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore e sono stati diversi i messaggi di cordoglio

Una giornata triste per quanto riguarda il mondo Napoli. Un lutto improvviso che ha fatto perdere una persona molto importante per tutto l’ambiente campano. Ha raccontato le imprese di Maradona e questo sicuramente lo ha portato a vivere forse il periodo migliore per quanto riguarda la squadra partenopea.

È arrivato anche il cordoglio da parte del presidente De Laurentiis. Il Napoli è stato sempre molto vicino alle famiglie dei personaggi che hanno raccontato e vissuto le imprese dei partenopei. E il messaggio della società dopo la notizia della scomparsa è assolutamente una conferma. Naturalmente con la sua morte si chiude una pagina di storia molto importante, ma siamo certi che in futuro resterà comunque sempre ricordato grazie alle telecronache che lo hanno reso assolutamente immortale.

Napoli: lutto improvviso, il cordoglio di ADL

Il Napoli non si sarebbe mai aspettato di dover fare i conti con un lutto simile. Ma purtroppo nelle scorse ore è arrivata la notizia e il cordoglio di ADL è stato immediato. Una vicinanza che conferma come i partenopei sono sempre molto legati ai personaggi che hanno scritto la storia del club.

Tra loro c’è anche Maurizio Romano, storico volto del giornalismo del Napoli e una delle voci della squadra con Maradona come protagonista. La sua scomparsa è stata accolta con molto dolore a Castel Volturno con il presidente De Laurentiis che in una nota ha espresso il suo cordoglio “per la morte di un giornalista che ha raccontato i successi del Napoli di Diego“.

Racconti che resteranno nella memoria di tutti e non solo di chi quel periodo lo ha vissuto dal vivo. Una scomparsa che lascia comunque un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e vedremo cosa succederà in un prossimo futuro e se il Napoli, come già fatto in passato, organizzerà qualche evento per andare a ricordare il grande giornalista.