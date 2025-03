Napoli, addio Anguissa: offerta dalla Francia

Il Napoli dovrà monitorare attentamente la situazione rinnovo per Frank Anguissa. Nuova offerta dalla Francia: il presidente De Laurentiis traballa

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’allenatore del Napoli è molto focalizzato al trionfo in campionato, ma la concorrenza è diventata agguerrita. Spunta la nuova grana per il rinnovo contrattuale di Anguissa: ecco la nuova offerta dalla Francia, può raggiungere Kvara nel campionato transalpino.

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Anguissa è stato uno dei perni del centrocampo azzurro per diverse stagioni, ma ora dovrà prendere la miglior decisione possibile circa il suo futuro. Negli ultimi giorni è stata anche diffusa una voce per un possibile addio decisivo: ecco tutta la verità sull’offerta proveniente dalla Francia.

Napoli, la nuova mossa per Anguissa: la verità sull’offerta

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rivelato come il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, abbia ricevuto già un’offerta del Monaco già nella scorsa estate. Per lui c’è l’opzione automatica che scatterà in caso di accordo per un rinnovo fino al 2027: il Napoli spinge per blindarlo fino al 2029 per continuare il matrimonio che avanti da diversi anni.

Al momento il centrocampista azzurro è ai box per infortunio, ma non vede l’ora di rientrare subito a disposizione di Antonio Conte. Gilmour potrebbe rappresentare il futuro della squadra azzurra, ma Anguissa dovrà prendere la miglior decisione per il suo futuro. La dirigenza partenopea cercherà così di individuare la soluzione per continuare ad andare avanti insieme.

Il Napoli è molto concentrato sui prossimi obiettivi di mercato, ma al momento il ds Manna vuole programmare con cura la prossima stagione esaltante per tornare a vivere notti europee in giro. Anguissa potrebbe così trovare la giusta decisione insieme alla propria famiglia: ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande.

La sua crescita negli ultimi anni è stata esponenziale trionfando anche con Spalletti durante l’annata dello Scudetto. Il presidente De Laurentiis cercherà di avere la meglio ancora una volta convincendolo a firmare il rinnovo. Un mometno decisivo per un nuovo risvolto chiave: il Napoli si porterà avanti col lavoro anche in vista della prossima stagione. Ecco la mentalità giusta per ambire a grandi palcoscenici cercando di blindare i propri gioielli per i prossimi anni. Ormai ci siamo per il sì definitivo.