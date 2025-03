Napoli, Neres torna in campo: il nuovo problema per Conte

Neres scalpita per tornare ad essere tra i convocati di Antonio Conte in vista della prossima sfida. Spunta il nuovo dubbio per l’allenatore azzurro

Tutto può cambiare in tempi brevi nel mondo del calcio. I giudizi non sono mai definitivi: spunta un nuovo problema in casa Napoli con il rientro del talentuoso giocatore brasiliano David Neres.

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno per sognare lo Scudetto: spunta la nuova soluzione in vista della prossima sfida contro il Venezia. Conte è pronto a recuperare Mazzocchi, Anguissa e proprio Neres: il talentuoso brasiliano vuole tornare a dribblare gli avversari infiammando i tifosi azzurri.

Napoli, la mossa per Neres: la soluzione di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, David Neres non vede l’ora di rientrare in campo dopo l’infortunio rimediato tre settimane fa. Ora il talentuoso brasiliano dovrà sedersi in panchina visto il rendimento da urlo di Jack Raspadori in gol quattro volte nelle ultime uscite stagionali. Conte ha trovato la giusta soluzione passando al 3-5-2 per esaltare anche le qualità di Romelu Lukaku, che è cresciuto davvero tanto spalle alla porta regalando numerosi assist all’attaccante emiliano.

Soltanto dopo la sosta Nazionale l’allenatore del Napoli prenderà la miglior decisione possibile: spunta sempre il cambio di sistema di gioco passando al 4-3-3 con Neres e Politano ai lati di Lukaku. Al momento è difficile rinunciare a Raspadori visto che è un costante pericolo per la manovra offensiva degli azzurri. Conte cercherà di tornare a vincere anche in trasferta dopo la sconfitta di Como e i pareggi collezionati all’Olimpico contro Roma e Lazio.

Serve un’altra prova di forza per Di Lorenzo e compagni, ma ora l’allenatore azzurro dovrà studiare nuove contromosse con il rientro di Anguissa e Neres. Gilmour ha conquistato tutti con l’idea del doppio play impostata da Conte nel big match contro l’Inter. Saranno settimane intense per arrivare alla destinazione definitiva: ormai ci siamo. Tutto può cambiare da un momento all’altro in casa azzurra in vista anche dello scontro diretto tra Inter ed Atalanta.

Conte ha saputo risanare un gruppo ormai spento dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. Ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League. Il Napoli sogna sempre in grande con qualche dubbio in più di formazione.