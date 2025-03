Napoli, Conte cambia modulo: la decisione

Conte ha sorpreso tutti in questa stagione rivoluzionando spesso le idee tattiche del Napoli. Spunta la nuova decisione per l’ennesimo cambio di sistema di gioco

Un momento decisivo per sognare in grande. Lo Scudetto è diventato un obiettivo sempre più concreto dopo un lavoro iniziato a partire dallo scorso luglio. Ora gli azzurri cercheranno di lottare fino alla fine con Inter ed Atalanta per trionfare ancora una volta in campionato. Conte ha in mente un nuovo cambio di modulo per disporre i propri calciatori nelle giuste posizioni: ecco il nuovo intreccio decisivo.

Conte è diventato trasformista nel corso della stagione. L’allenatore del Napoli ha dimostrato di essere eclettico col passare dei mesi scegliendo il sistema di gioco adeguato alle situazioni di emergenza. Dal 3-5-2 al 4-3-3 per poi variare anche l’impostazione nelle due fasi di gioco proprio contro la Fiorentina.

Conte ha optato per duelli ad uomo in fase di costruzione avversaria per prendere i riferimenti a tutto campo: Buongiorno si sta esaltando ancora una volta mettendo in mostra un’intelligenza tattica ed uno strapotere fisico fuori dal comune. Spunta la decisione dopo la sosta come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Napoli, la nuova scelta sul modulo: Conte ha le idee chiare

Il Napoli continua a sognare in grande grazie al lavoro certosino di Antonio Conte. Dopo la sosta Nazionale l’allenatore azzurro è pronto a cambiare anche sistema di gioco passando al 4-3-3 per ridare un minuti decisivi al talento brasiliano David Neres, pronto a rientrare tra i convocati per la sfida contro il Venezia.

Anguissa non vede l’ora di essere a disposizione di Antonio Conte per contribuire al rush finale insieme ai propri compagni così come Mazzocchi pronto a tornare in panchina contro la squadra lagunare. Sarà un mese di marzo decisivo per conoscere al meglio gli obiettivi della squadra azzurra: Conte deciderà il cambio di modulo dopo la sosta andando avanti per la propria strada.

Saranno giorni decisivi per recuperare tutti i calciatori infortunati per volare subito a Venezia con la rosa al completo. L’allenatore del Napoli è voglioso di superare l’Inter attualmente capolista, impegnata sul campo di Bergamo proprio contro l’Atalanta. Sarà una domenica ricca di colpi di scena in Serie A che sta vivendo un campionato entusiasmante come in passato. Tutto può cambiare improvvisamente per arrivare fino in fondo in casa azzurra.