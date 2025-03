Napoli, le nuove regole di Conte: il piano per lo Scudetto

Il Napoli è pronto a sognare in grande per vivere alla grande le ultime dieci partite della stagione. Spuntano le nuove regole a Castel Volturno per lo Scudetto

A poco a poco Conte ha saputo ricostruire uno spogliatoio dalle macerie della passata stagione. L’allenatore del Napoli ha messo a disposizione dei calciatori tutta la sua esperienza in campo e fuori: il mese di marzo sarà decisivo dopo i 4 punti conquistati contro Inter e Fiorentina. Venezia e Milan saranno le prossime due gare da vincere a tutti i costi per continuare a sognare lo Scudetto: spuntano le nuove regole.

L’obiettivo ad inizio stagione era quello di tornare a vivere notti magiche in Champions League. Il Napoli ormai ha blindato la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Ormai ci siamo per competere fino alla fine con Inter ed Atalanta: proprio nel prossimo turno di campionato ci sarà lo scontro diretto decisivo tra le squadre nerazzurre.

Napoli, la mossa per lo Scudetto: la decisione

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, per Antonio Conte nessuno è intoccabile fino alla fine del campionato. Nel corso della stagione l’allenatore azzurro ha cambiato spesso strategia di gioco: anche in situazioni di emergenza, è riuscito a trovare la giusta soluzione. Anguissa è pronto a rientrare tra i convocati così come Mazzocchi e Neres.

Gilmour potrebbe essere anche il titolare a centrocampo con l’idea del doppio play che sta pagando alla grande. Le sfide contro Inter e Fiorentina hanno ridato entusiasmo alla squadra azzurra: ormai ci siamo per continuare a perseguire questa strada. Lo Scudetto è diventato un obiettivo concreto col passare dei mesi per regalare nuovi successi alla piazza partenopea che ha sempre sostenuto finora le idee di Antonio Conte.

L’allenatore del Napoli sceglierà la miglior formazione possibile: Raspadori e Spinazzola sono diventati indispensabili così come Politano autentico nelle due fasi di gioco. Un motorino perpetuo capace di mettersi a completa disposizione dei compagni: la sua abnegazione continua a sorprendere tutti.

L’esterno del Napoli è pronto ad essere convocato dal Ct Luciano Spalletti per il suo ritorno con la maglia della Nazionale: un capolavoro importante da parte di Conte che continua a far sognare in grande i tifosi. Nessuno è più intoccabile per vincere lo Scudetto senza rimpianti.