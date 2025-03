Mercato Napoli, colpo low cost dal Bayern: ecco il pupillo di Conte

Mercato Napoli, gli azzurri si mettono al lavoro ed in vista della sessione estiva può arrivare un colpo a sorpresa direttamente dal Bayern Monaco. Si tratta di una sorta di pupillo per Antonio Conte che dunque può esultare per un calciatore che può essere davvero perfetto per il suo progetto in azzurro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri non si fermano e stanno continuando a cercare i giusti profili da consegnare nelle mani di Antonio Conte. La squadra, infatti, ancor di più nel caso in cui si dovesse riuscire come pare a centrare la UEFA Champions League, necessita di rinforzi in più reparti dal momento che in generale la coperta è tendenzialmente corta. In maniera allarmante.

I due reparti maggiormente interessati da discorsi relativi al calciomercato sono senza ombra di dubbio la difesa e l’attacco, per motivi a dir poco ovvi. Gli uomini a disposizione di Antonio Conte sono contati e per questo motivo la svolta può essere rappresentata da un rinforzo che potrebbe arrivare a prezzo di saldo direttamente dal Bayern Monaco. Ecco cosa c’è da sapere.

Mercato Napoli, svolta per il colpo che serve ad Antonio Conte

In particolar modo la difesa è un reparto nel quale si dovrà intervenire in maniera del tutto inevitabile. Alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno, infatti, c’è il solo Juan Jesus, che pure ha dato delle risposte straordinarie quando è stato chiamato in causa. Rafa Marin, che non ha praticamente mai trovato spazio, potrebbe salutare ed occhio alle ultime notizie.

A quanto pare, infatti, non rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza in questa estate il forte difensore centrale inglese Eric Dier. Che, di conseguenza, può salutare i bavaresi per misurarsi con una nuova avventura. E’ stato spesso accostato nel recente passato al Napoli e per Antonio Conte arriverebbe un calciatore che può essere considerato un vero pupillo.

Napoli, occhi sul pupillo di Conte: colpo low cost dal Bayern

Si tratta di un calciatore di grandissima esperienza e che ha lavorato con Antonio Conte ai tempi del Tottenham. Di conseguenza il Napoli ci potrebbe provare, inserendo nella sua rosa un calciatore di grandissima affidabilità e che darebbe solidità ed esperienza alla linea di difesa. Si attendono sviluppi in tal senso.