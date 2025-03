Gasperini via dall’Atalanta: resta in Serie A, obiettivo Scudetto

La Serie A sta per cambiare tanto in una squadra diventata iconica. L’Atalanta, infatti, potrebbe seriamente salutare Gian Piero Gasperini dopo lo straordinario percorso fatto insieme. Il tecnico ex Genoa e Palermo tra le altre, in tal senso, può approdare in una big con l’obiettivo di puntare allo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto sicuramente di uno degli allenatori che maggiormente hanno cambiato la concezione della dimensione dell’Atalanta nel corso del tempo. Partito con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla nel lontano 2016, ha gradualmente sempre di più alzato l’asticella. Senza mai fermarsi, arrivando l’anno scorso anche a vincere l’Europa League.

Come se non bastasse, quest’anno la Dea è in piena lotta per lo Scudetto, dal momento che se la sta giocando all’ultimo sangue con l’Inter e con il Napoli. In tal senso, però, per Gian Piero Gasperini, che ha già annunciato che non rinnoverà con l’Atalanta. Proprio in ragione di ciò, potrebbe salutare in estate ed attenzione a questa pista che può portarlo davvero in alto.

Il tecnico via dall’Atalanta, colpo di scena in arrivo

La difesa a tre è il suo marchio di fabbrica e nel corso del tempo lo ha reso sempre di più un modulo a trazione interiore. La sua Atalanta, da anni ormai, è una autentica macchina da gol e la serata di ieri sera contro la Juventus è solo una ulteriore conferma di quanto detto fino a questo momento. Andiamo a vedere però le ultime notizie che lo riguardano da vicino.

Stando a quanto raccontato da AsRomaLive, infatti, i tifosi della Juventus, ancor di più dopo l’umiliazione patita ieri sera, chiedono a gran voce l’esonero di Thiago Motta ed in tal senso per la sua successione il primo nome in lista è proprio quello di Gian Piero Gasperini, per il quale i bianconeri rappresenterebbero il coronamento di un sogno. Vediamo perché.

Gasperini in una big di Serie A: obiettivo Scudetto

La sua carriera, da calciatore prima e da allenatore poi, è iniziata proprio alla Juventus e tornarci dopo un simile percorso non potrebbe non rappresentare un autentico sogno. Da vedere che cosa accadrà e che decisione prenderà a proposito di Thiago Motta la Juventus. Gasperini sarà uno spettatore interessato di questa vicenda.