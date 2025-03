Napoli, Conte cambia ancora: un attaccante fatto fuori

Il Napoli non si ferma ed il suo allenatore, vale a dire Antonio Conte, sta ancora lavorando per cercare il miglior abito possibile per la sua squadra. In tal senso, rischia grosso un attaccante, che potrebbe andare seriamente verso l’esclusione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

E’ un momento cruciale nella storia recente del Napoli. Quest’anno, in maniera del tutto inattesa, la squadra si è espressa ben al di sopra di quelle che erano le aspettative, soprattutto tenendo conto del fatto che la rosa ha tante lacune che questa estate andranno colmate. Da questo punto di vista, il lavoro che ha fatto l’ex Juventus e Chelsea è stato incredibile.

Anche nelle emergenze, infatti, Antonio Conte non si è perso d’animo ed ha spesso cambiato modulo e sistema di gioco. Prima il 3-4-2-1, poi il 4-2-3-1, successivamente il 4-3-3 ed infine, complici i tanti infortuni, il 3-5-2. In tal senso, però, arriva una svolta non di poco conto dal momento che il tecnico può ancora cambiare idea e far fuori un titolare in maniera inattesa.

Il tecnico cambia ancora il Napoli: le ultime da Castel Volturno

Con gli infortuni che hanno colpito praticamente tutti gli uomini di fascia, il Napoli è passato al 3-5-2, rinunciando agli esterni di attacco ed inserendo Giacomo Raspadori a supporto di Romelu Lukaku. Con ottimi risultati, dal momento che ha segnato 3 gol nelle ultime 4 partite, contro Lazio, Como e Fiorentina. In tal senso, però, potrebbero arrivare serie novità.

Stando a quanto valutato da Dario Marcolin, infatti, in una intervista a Radio Marte nel momento in cui sarà reintegrato David Neres il brasiliano dovrà sudare seriamente per convincere Antonio Conte a cambiare idea e ad abbandonare come soluzione quella rappresentata dal 3-5-2. Soprattutto visti gli ottimi risultati raccolti contro Inter e Fiorentina in termini di gioco.

Conte cambia ancora l’attacco: un calciatore verso l’esclusione

Al momento, infatti, buona parte della pericolosità offensiva del Napoli passa dai piedi di Giacomo Raspadori e, di conseguenza, rinunciare a lui in questo periodo potrebbe essere un rischio del tutto fuori luogo e che ne deve valere la pena.

D’altronde è anche da valutare il fatto che David Neres ha nelle corde meno gol di Raspadori e questo non può non far riflettere Antonio Conte, che ha più volte ribadito come questa squadra abbia pochi gol nelle corde.