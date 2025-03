Napoli, non solo Marianucci: in chiusura un altro colpo

Nonostante abbia ancora davanti a sé 10 finali per alimentare il sogno scudetto, il Napoli si starebbe già scatenando nel calciomercato.

È tutta una questione di programmazione, ed Aurelio De Laurentiis ne è consapevole. Per questo il presidente partenopeo si starebbe muovendo con largo anticipo non solo per anticipare un’eventuale concorrenza, ma anche e forse soprattutto per cercare di mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra già completa a partire dal prossimo giugno.

Ed in parte ci starebbe riuscendo, dato che dopo Luca Marianucci il Napoli sarebbe in chiusura per un altro giocatore, anche lui giovane ma proveniente dalla Spagna questa volta.

Altro colpo in chiusura per il Napoli

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio anche nella prossima stagione. A confermarlo gli ultimi movimenti registrati dalle parti di Castelvolturno, con il telefono del direttore sportivo Giovanni Manna bollente per la quantità di chiamate che ha ricevuto.

Il tutto perché il club partenopeo ha chiuso nell’arco di qualche ora l’operazione Marianucci con l’Empoli, anche se un retroscena svela che un principio di accordo tra giocatore e club è stato trovato molto prima. De Laurentiis, però, non sembrerebbe intenzionato a fermarsi al classe 2004, dato che nella giornata di domani potrebbero arrivare novità importanti su un altro fronte sul quale gli azzurri starebbero lavorando.

Nella giornata di oggi, oltre a confermare l’operazione Marianucci, il collega di Rai Sport Ciro Venerato ha accostato il nome di Miguel Gutiérrez al Napoli, giovane esterno sinistro del Girona che in questa stagione si è anche tolto la soddisfazione di segnare un gol in Champions League. Il giornalista campano ha però smentito un eventuale interesse dei partenopei per il classe 2001, anche se è una notizia che andrebbe verificata, visto che non è la prima volta che Gutierrez finisce in orbita Napoli.

Affare dalla Spagna per il Napoli: operazione da 25MLN

Ciro Venerato smentisce un interesse del Napoli per Miguel Gutiérrez del Girona, ma solo col tempo si scoprirà se effettivamente De Laurentiis ha deciso di virare su altri tipi di profili o no. Il classe 2001 resta comunque un giocatore interessante presente nella lista del direttore Giovanni Manna, anche perché stiamo alla fine parlando di un ragazzo scuola Real Madrid che ha già oltre 100 presenze in Liga nonostante la giovane età.

Semmai l’interesse per Gutierrez dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe convincere il Girona con un’offerta da circa 25 milioni di euro, cifra equivalente all’attuale valore del cartellino dello spagnolo stando a dati Transfermarkt. La scadenza del suo contratto nel giugno 2027 non aiuta neanche il club partenopeo ad ottenere un leggero sconto, impensabile soprattutto se si considera la possibile asta che potrebbe iniziare in estate per Gutierrez. Ed è forse proprio questo che potrebbe convincere il Napoli a raffreddare la pista. Staremo a vedere.