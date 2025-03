Napoli: Anguissa dice addio, preso il sostituto dalla Serie A

Scudetto o meno, Frank Zambo Anguissa si è pronunciato una volta e per tutte in merito al suo futuro a Napoli.

Nonostante un rinnovo unilaterale a favore del club partenopeo, il centrocampista camerunese avrebbe deciso di liberare il suo armadietto di Castevolturno al termine di questa stagione. Una scelta che ferisce non solo Aurelio De Laurentiis ma anche Antonio Conte e tutti i tifosi napoletani, ma che deve essere apprezzata per le modalità con le quali è stata presa, a differenza di altri giocatori.

Chiarendo la sua volontà Anguissa mette nelle condizioni il Napoli di potersi organizzare e muovere di conseguenza, con il direttore sportivo Giovanni Manna pronto a cogliere l’invito andando a sostituire il camerunese con una stella di Serie A.

Anguissa dice addio: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Frank Zambo Anguissa, destinato a lasciare il Napoli al termine della corrente stagione. Nulla di confermato, sia chiaro, ma l’impressione è che la volontà del camerunese sia quella di intraprendere una nuova esperienza in carriera dopo gli ultimi quattro anni in azzurro.

Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, Anguissa potrebbe (e dovrebbe) prolungare con il Napoli fino al 2027 per via dell’opzione unilaterale a favore del club di Aurelio De Laurentiis, che starebbe comunque trattando con gli agenti del numero 99 per cercare di blindarlo quantomeno fino al 2029. L’ex Fulham non sarebbe però convinto di questa cosa, ma più in generale del rinnovo con i partenopei, soprattutto dopo le ultime voci di calciomercato che l’avrebbero visto direttamente coinvolto.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, infatti, ogni discorso con il Napoli sarebbe in stand-by perché Anguissa starebbe valutando alcune offerte che gli sarebbero arrivate dalla Premier League. Al momento nessuna di queste l’avrebbe convinto al punto da lasciare la Serie A, ma la prossima potrebbe essere quella buona, anche perché la voglia di tornare in Inghilterra sarebbe tanta.

Anguissa sostituto con una stella della Serie A

Nella prossima stagione potrebbe esistere un Napoli senza Frank Zambo Anguissa. Il camerunese avrebbe infatti messo in discussione la sua permanenza in azzurro dopo che alcuni club di Premier League avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti. Semmai questo addio dovesse concretizzarsi, Giovanni Manna avrebbe già pronto il nome sul quale andare a puntare.

Stando alle ultime notizie, infatti, in caso di addio di Zambo Anguissa il Napoli potrebbe inserirsi di prepotenza nella corsa a Samuele Ricci. Sul capitano del Torino ci sarebbe il forte interesse di tante altre squadra di Serie A, su tutte Milan ed Inter, ma De Laurentiis potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Urbano Cairo ed i precedenti più che positivi per intavolare un’operazione e chiuderla in poco tempo, facendo rimanere a mani vuote la concorrenza. Staremo a vedere.