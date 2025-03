Napoli, allarme Anguissa: Conte in apprensione

In casa Napoli scatta un nuovo allarme relativo alle condizioni di Frank Zambo Anguissa, che sta gradualmente rientrando dal suo infortunio. La cosa, però, mette in seria apprensione Antonio Conte, dal momento che potrebbe essere seriamente negativa come notizia per tutto l’ambiente partenopeo. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Si tratta di un calciatore che è stato fondamentale, nella prima parte di stagione, per Antonio Conte, dal momento che ha completato il suo modo di giocare aggiungendo ai suoi muscoli in interdizione anche delle grandi doti di inserimento. Non ha mai segnato con questa continuità e per questo motivo il suo rientro in campo sarà fondamentale per tutto il Napoli.

Potrebbe seriamente farcela per la partita contro il Venezia di domani alle 12.30, ma verosimilmente non sarà impiegato dal momento che non si vuole rischiare di perderlo. In tal senso, però, proprio attorno a quelle che sono le condizioni di Zambo Anguissa e le notizie non possono non mettere in seria apprensione Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il centrocampista mette in apprensione Conte: le ultime

Il camerunese è stato sostituita in maniera egregia dalla accoppiata composta da Billing e da Gilmour, che con caratteristiche chiaramente differenti sono riusciti a non far sentire l’assenza dell’ex centrocampista centrale del Fulham. In tal senso, però, la sua presenza è fondamentale e le ultime notizie possono seriamente mettere in ansia Antonio Conte.

Secondo le normative internazionali, come raccontato da Radio CRC, Anguissa deve rispondere alla convocazione del Camerun, impegnato nelle gare di qualificazione ai Mondiali e sarà poi valutato in ritiro dai medici della Nazionale. L’allarme che preoccupa Conte è che, vista anche l’importanza delle partite, su tutti la Libia, possano decidere di rischiarlo, facendogli correre il rischio di ricadute.

Anguissa col Camerun, scatta l’allarme per Antonio Conte

Inoltre, c’è da considerare che tornerebbe a lavorare con i suoi compagni del Napoli a ridosso della partita contro il Milan. Per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di non convocarlo e di dichiararlo ancora infortunato, mettendolo così nelle condizioni di poter rinunciare alla convocazione.

Insomma, c’è il serio rischio che, a prescindere da una sua eventuale ricaduta, Anguissa se dovesse partire con il Camerun difficilmente sarebbe arruolabile con il Milan. Una situazione che Antonio Conte ed il suo staff vogliono assolutamente evitare. Si attendono sviluppi.