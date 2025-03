Napoli, Fabregas lo vuole a tutti i costi: addio immediato

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa sempre più competitiva. Ecco la svolta in casa Como, assalto decisivo per il calciatore azzurro

La dirigenza partenopea cercherà di chiudere per nuovi profili interessanti in vista della prossima stagione. Fabregas potrebbe così fiutare l’affare in casa Napoli: ecco l’obiettivo numero uno per il Como. Conosciamo gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione da urlo.

La dirigenza partenopea continua a lavorare per la nuova stagione in casa Napoli. Il ds Manna è già molto attivo per regalare nuovi acquisti di livello internazionale allo stesso Antonio Conte dopo l’addio di Kvara a gennaio. Il Napoli continua a sognare in grande nonostante abbia perso il miglior calciatore a gennaio: spunta l’assalto vincente di Cesc Fabregas in casa azzurra per chiudere subito l’affare. Ormai ci siamo per l’addio definitivo.

Napoli, la mossa a sorpresa: il Como chiude l’affare

Una cavalcata entusiasmante per raggiungere così l’obiettivo dello Scudetto, ma sul fronte calciomercato tutto può cambiare in tempi brevi. Ecco la mossa di Fabregas per allestire una rosa competitiva per il futuro.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Villarreal e Como sono ancora interessati a Rafa Marin che è pronto a lasciare il Napoli nella finestra estiva della campagna acquisti e cessioni. Dopo l’affare chiuso per il giovane difensore dell’Empoli, Marianucci, ora il ds Manna potrebbe imbastire una trattativa per l’addio del difensore spagnolo che ha perso anche la Nazionale Under 21.

Conte gli ha concesso soltanto qualche minuto in Serie A facendo il suo debutto contro la Lazio, mentre ha giocato da titolare in Coppa Italia. A gennaio è stato già vicinissimo il suo addio, ma ora la sua cessione arriverà al termine della stagione. Spesso gli investimenti non vanno a buon fine: l’ex Real Madrid è voglioso di giocare con maggiore continuità, ecco la mossa decisiva per vederlo ancora nel campionato italiano.

Anche il Villarreal ha pensato a lungo a lui per rinforzare la retroguardia del club spagnolo. Ora tutto può cambiare in tempi brevi per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli è pronto ad intervenire sul fronte calciomercato per regalare nuovi profili interessanti ad Antonio Conte. Saranno così mesi decisivi per conoscere i prossimi colpi di mercato in casa azzurra: tutto può succedere per Conte che ora sognare di vincere lo Scudetto.