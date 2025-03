Napoli, tegola Mazzocchi: la mossa di Conte

Mazzocchi è pronto ad essere protagonista nel finale di stagione con la maglia del Napoli. Spunta la nuova mossa di Conte per il futuro

Il laterale azzurro è ai box da diverse settimane per infortunio. Mazzocchi vorrebbe così contribuire al sogno Scudetto: da napoletano sarebbe la chiusura del cerchio incredibile per il terzino del Napoli. Dopo la sua avventura alla Salernitana, è arrivato il suo coronomento di una carriera che è partita dalla Serie D. Anno dopo anno, il terzino ha potuto dimostrare tutto il suo valore per ambire a grandi palcoscenici.

Pasquale Mazzocchi ha potuto coronare il sogno della propria vita. Originario del quartiere Barra, il laterale partenopeo ha subito sposato il progetto azzurro nella passata stagione. Al momento è ai box per infortunio, ma spunta una nuova tegola: ecco la decisione di Conte.

Tutto può cambiare in poco tempo per ambire a grandi palcoscenici, ma ora è arrivata la verità sul suo futuro in maglia azzurra. Conosciamo così l’ultimo dettaglio decisivo: il ds Manna ha già la soluzione in vista della prossima stagione. Ecco la nuova strategia di mercato in casa Napoli.

Napoli, svolta Mazzocchi: la novità sul suo futuro

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il futuro di Pasquale Mazzocchi a Napoli è in dubbio. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027, ma la dirigenza partenopea sta già valutando l’ingaggio di altri terzini per la sessione estiva di calciomercato. Dopo una stagione e mezza trascorsa in maglia azzurra, ora il suo futuro è in bilico: Conte avrebbe così nuove idee per allestire una rosa sempre più competitiva.

A sinistra Spinazzola ed Olivera fanno dormire sogni tranquilli all’allenatore del Napoli, mentre va subito trovato un laterale a destra. Al momento Politano ha sposato la causa di Conte fungendo da quinto in fase di non possesso, mentre l’attaccante del Napoli è libero di mettersi in mostra con le sue giocate offensive.

Il futuro di Pasquale Mazzocchi potrebbe essere lontano da Napoli per una nuova avventura in Serie A. Nel corso degli anni ha accumulato un’esperienza fuori dal comune con costanti miglioramenti. Ecco la nuova decisione del ds Manna per accontentare subito Antonio Conte dopo una sessione invernale di calciomercato non troppo esaltante. Ormai ci siamo per programmare la prossima stagione con il ritorno immediato in Champions League per Di Lorenzo e compagni.