Conte via dal Napoli, c’è l’annuncio del tecnico

In casa Napoli c’è apprensione attorno a quelle che sono le notizie che arrivano a proposito di Antonio Conte, con tanti club che avrebbero messo gli occhi sul tecnico azzurro. In tal senso, lui stesso è voluto uscire allo scoperto spiegando a chiare lettere come stanno realmente le cose anche in vista della prossima stagione.

L’impatto che ha avuto l’ex allenatore della Juventus e dell’Inter sulla realtà di Napoli è stato davvero impressionante. Ha preso una situazione praticamente ridotta allo sfascio e ci ha costruito un percorso straordinario. Pur dopo un inizio di annata devastante e deludente contro l’Hellas Verona. Divenuto, ormai, un lontanissimo ricordo, per fortuna di tutti.

Chiaramente quanto da lui fatto all’ombra del Vesuvio ha dimostrato una volta di più quanto è straordinario e per questo motivo il suo nome è stato accostato a tante altre squadre che potrebbero cambiare guida tecnica in estate. Proprio su questo tema si è pronunciato lo stesso Antonio Conte, spiegando come stanno realmente le cose da questo punto di vista.

Il tecnico ai saluti con il Napoli? Le ultime notizie

La delusione per l’inverno e per un calciomercato davvero disastroso è stata davvero tanta. Sicuramente da parte del tecnico, ma anche per quanto riguarda i tifosi del Napoli. Da questo punto di vista arriva una svolta non di poco conto, dal momento che è lui stesso a pronunciarsi ed a spiegare come stanno realmente le cose. Andiamo a vedere per quale motivo.

In conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Venezia ed il Napoli di domani, Antonio Conte ha dovuto fare i conti sulle voci che lo vorrebbero come nuovo allenatore della Juventus. Più che altro, al momento, un volere da parte dei tifosi. Andiamo a vedere in tal senso qual è stata questa domanda che spaventa in maniera inevitabile i tifosi azzurri.

Conte via dal Napoli, arriva l’annuncio da parte del tecnico

Su questa domanda esplicita, Antonio Conte ha preferito non rispondere, parlando semplicemente di “giochi mediatici“, dal momento che qualunque risposta avrebbe dato il La ad una serie di speculazioni e di interpretazioni. Insomma, nessuna risposta. Né in un senso né nell’altro. Ci sarà ancora da incrociare le dita per i tifosi del Napoli circa la sua permanenza.