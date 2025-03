Napoli, McTominay KO: i tempi di recupero

In casa Napoli c’è tanta apprensione attorno alla condizioni di uno dei calciatori più importanti di questa stagione, vale a dire Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non è al meglio, per usare un eufemismo ed in tal senso arriva la svolta per quanto riguarda i tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Nell’arco di questa stagione, senza ombra di dubbio, tra i calciatori più decisivi in senso assoluto non si può non annoverare l’ex Manchester United, che sin da subito si è preso il centrocampo ed ha cambiato radicalmente la faccia della squadra con le sue caratteristiche. Ha portato muscoli, tecnica ed inserimenti in area di rigore, oltre ad un enorme numero di recupero palla.

Da qualche tempo, però, Scott McTominay sta facendo i conti con alcuni problemi di natura fisica, dal momento che non è assolutamente al massimo. I muscoli iniziano ad accusare la stanchezza e la fatica per quanto corre, nonostante però il livello delle sue prestazioni non ne abbia minimamente risentito. Adesso, però, scatta l’allarme attorno al centrocampista di Conte.

Le ultime notizie in casa Napoli in vista del Venezia

In queste dieci partite finali Antonio Conte chiederà molto al suo centrocampista, che è fondamentale per l’economia di gioco della sua squadra. Ed ogni partita lo dimostra. Non è certo un caso che il Napoli, pur di assicurarsene le prestazioni, ha sborsato 30 milioni di euro versandoli nelle casse del Manchester United. Andiamo a vedere le ultime sulle sue condizioni.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, le condizioni di Scott McTominay sono ancora da valutare. Dopo l’affaticamento che si è acutizzato nella gara contro la Fiorentina, infatti, il numero 8 del Napoli è stato gestito in questa settimana e bisognerà di conseguenza vedere quali saranno le ultime valutazioni che saranno effettuate da questo punto di vista.

McTominay KO, ecco nel dettaglio i suoi tempi di recupero

Allo stato attuale delle cose dovrebbe farcela a ritrovare la sua migliore forma per la partita contro il Venezia di domani ad ora di pranzo. Di conseguenza i tempi di recupero per smaltire questo infortunio per Scott McTominay sono stati davvero molto stretti. In ogni caso, meglio non abbassare la concentrazione in casa Napoli visto il momento a dir poco importante.