Gasperini via dall’Atalanta: firma con la big per la Champions

Dopo quanto di straordinario fatto alla guida dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini è pronto a dire addio ed a provare una nuova esperienza in Serie A. A quanto pare è pronto a firmare con una big del nostro campionato con l’obiettivo di puntare in maniera decisa e concreta alla UEFA Champions League. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Le panchine in Serie A, sin dalla notte dei tempi, sono sempre state fortemente girevoli, dal momento che le cose per gli allenatori cambiano molto in fretta. Si tratta, infatti, di un profilo purtroppo tanto, troppo legato ai risultati e, di conseguenza, una striscia negativa può stravolgere in maniera totale le prospettive da questo punto di vista. E questa stagione ne è un emblema.

Diversi club di Serie A, infatti, hanno già deciso di percorrere la via dell’esonero. I casi sono stati tanti, dalla Roma che ha esonerato prima Daniele De Rossi e poi Ivan Juric fino ad arrivare ad Alberto Gilardino del Genoa, senza ovviamente dimenticare i vari Gotti, Paulo Fonseca e così via, in un elenco lunghissimo. Per Gasperini, però, adesso arriva una importante svolta.

Via dall’Atalanta ma ancora in Serie A: le ultime notizie

Il tecnico ex Genoa e Palermo, tra le altre, ha fatto cose straordinarie alla guida dell’Atalanta, portandola a traguardi mai raggiunti nella storia di questo club. Come la conquista dell’Europa League oppure la lotta per lo Scudetto in questa stagione. In tal senso, però, non ci saranno altri rinnovi e probabilmente a fine anno sarà addio tra le parti in causa.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, la Roma ha già avviato dei contatti diretti con l’entourage di Gian Piero Gasperini, che è considerato da Claudio Ranieri come il profilo perfetto per risollevare il progetto dei giallorossi, che continua ad arrancare in maniera importante nonostante i tanti investimenti realizzati negli ultimi anni.

Gasperini firma in Serie A: obiettivo Champions League

Insomma, i contatti ci sono stati e non sembrano essere stati solo formali. Pare, infatti, che ci sia stato anche un pour parler con Gian Piero Gasperini in persona. Insomma, al momento la pista giallorossa sembra essere quella più probabile nel caso in cui, come pare, si dovesse concretizzare il suo addio all’Atalanta.