Mercato Napoli, trattativa lampo col Parma: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la svolta per il rinforzo chiesto da Antonio Conte. La chiave per impostare la trattativa per renderla più veloce possibile può essere rappresentata dallo scambio, con Giovanni Manna che vuole anticipare la concorrenza e beffarla per evitare che si possa innescare una sorta di asta in vista dell’estate. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, in estate gli azzurri dovranno intervenire in maniera massiccia, come si suole dire in questi, in estate, dal momento che sono tante le esigenze che questa squadra ha al momento. Soprattutto in caso di ritorno in UEFA Champions League, cosa che al momento sembra essere davvero scontata. In tal senso, il direttore sportivo Giovanni Manna non vuole fermarsi.

Bisogna intervenire in tutti i reparti, dalla difesa fino ad arrivare all’attacco, senza ovviamente dimenticare il discorso relativo al portiere. Senza rinnovo di Meret, infatti, servirà un colpo anche per la porta. In tal senso, però, il Napoli è pronto ad affondare il colpo per un rinforzo che arriva direttamente dal Parma. La chiave per questo affare è lo scambio tra le parti.

Dopo una prima parte di stagione davvero esaltante, il Parma ha frenato in maniera brusca fino ad arrivare all’esonero di Pecchia ed all’arrivo di Chivu. In tal senso, si tratta di una squadra piena davvero di talenti ed anche il Napoli intende seriamente mettere gli occhi sui gialloblu per rinforzare la squadra da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Ecco le ultime.

Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, la priorità per l’attacco di Antonio Conte è Ange Yoan Bonny, talento purissimo del Parma che in questa stagione ha avuto un rendimento altalenante ma che ha dei colpi davvero di altissimo profilo. In tal senso, andiamo a vedere come si può raggiungere la quadra tra i club che sono coinvolti.

Napoli, colpo in casa Parma: la soluzione è lo scambio tra le parti

Al Napoli, infatti, dal momento che il Venezia sembra destinato alla retrocessione, farà rientro Alessio Zerbin, che sta facendo benissimo in laguna e che potrebbe essere una pedina di scambio a dir poco interessante per abbassare le richieste del Parma per Bonny. Attaccante classe 2003, in Serie A ha già segnato 6 gol, molti dei quali di pregevole fattura.