Napoli, Conte cambia ancora modulo: scelta a sorpresa in attacco

In casa Napoli Antonio Conte è pronto a cambiare ancora una volta modulo dopo le tante proposte nuove ed interessanti presentate in questa stagione. In tal senso, si tratta di una svolta non di poco conto, con la scelta a sorpresa in questione che riguarda soprattutto il reparto d’attacco. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Le novità tra gli azzurri in questa stagione sono praticamente all’ordine del giorno. La squadra, infatti, sta facendo tanta fatica nell’ultimo periodo di tempo, dal momento che prima un mercato folle, poi i tanti infortuni hanno ridotto davvero all’osso le opzioni a disposizione di Antonio Conte. Ed i risultati si sono visti sul campo, vista la brusca frenata che c’è stata.

Il Napoli sembra aver trovato la quadra con il 3-5-2, almeno per alcuni profili che hanno alzato il loro livello di rendimento, ma la squadra segna con meno continuità e subisce molto di più. In tal senso, pare che il tecnico scelto da Aurelio De Laurentiis sia pronto a cambiare ancora una volta modulo in vista del rientro in campo dopo la sosta contro il Milan.

Il tecnico cambia ancora modulo al Napoli: le ultime

Rispetto al passato, Antonio Conte ha dato prova di saper cambiare molto e di non aver uno schema fisso a cui agganciarsi. In tal senso, è andato incontro alle esigenze della squadra proponendo prima il 3-4-2-1, poi il 4-2-3-1, successivamente il 4-3-3 ed infine il 3-5-2 dettato dall’emergenza totale in vari reparti. Ed in tal senso può arrivare una nuova svolta.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, il Napoli ha intenzione di gestire in queste due settimane il recupero al 100% di David Neres, per riproporlo poi dal primo minuto contro il Milan. Troppo importanti, in tal senso, i suoi guizzi sulla fascia sinistra per essere tenuto in panchina in un momento così importante. Ed in tal senso la sorpresa riguarda anche il modulo.

Conte pronto a dire addio al 3-5-2: le ultime in vista del Milan

Se dovesse farcela a scendere in campo contro il Milan, allora Antonio Conte potrebbe seriamente optare per il 4-3-3, con David Neres e Matteo Politano sulle fasce e Romelu Lukaku al centro del reparto avanzato. La sorpresa riguarda il fatto che, in questo modo, partirebbe dalla panchina l’uomo più in forma del momento, vale a dire Jack Raspadori.