Napoli: Inter beffata, ADL chiude per 30 mln

La dirigenza partenopea è molto attiva sul calciomercato in questi giorni. Dopo Marianucci, si potrebbe chiudere a breve un altro colpo

È un Napoli che si sta muovendo concretamente sul calciomercato. Nonostante il campionato sia ancora nel vivo e l’obiettivo Scudetto alla portata, Manna e De Laurentiis stanno iniziando a programmare il futuro. Una scelta in certi sensi obbligata per dare un segnale importante a Conte. Come scritto nei giorni scorsi, il tecnico non si aspetta di lasciare gli azzurri, ma si attende delle risposte in chiave acquisti e queste possiamo dire che stanno arrivando.

L’affare Marianucci è il primo di una lunga serie. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe nel giro di poco tempo chiudere un’altra operazione importante. ADL ha intrapreso i contatti con il club e, visti gli ottimi rapporti, si starebbe ragionando sulla possibilità di definire il tutto sin da subito sulla base di 30 milioni di euro. Una accelerazione che consentirebbe ai partenopei di anticipare l’Inter sul calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni, ma gli azzurri si stanno muovendo e presto sono attese delle novità importanti.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Udinese, i dettagli

Il Napoli guarda al futuro e pensa di strappare alcuni giocatori all’Udinese. L’obiettivo, come precisato in più di un’occasione, è quello di consentire a Conte di ampliare le rotazioni soprattutto in vista di una stagione (la prossima) dove c’è una competizione in più come la Champions League.

Per questo motivo Manna si sta muovendo e già nelle prossime settimane potrebbe piazzare un colpo importante. Stando al Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe in piena corsa per Lucca dell’Udinese. L’Inter non molla il classe 2000, ma i partenopei possono sfruttare l’ottimo rapporto tra ADL e Pozzo per andare a chiudere l’operazione nei primi giorni del prossimo calciomercato. Un profilo che piace molto a Conte e che si sposa alla perfezione con l’idea di creare una squadra sempre più italiana ribadita dal direttore sportivo nei giorni scorsi.

La valutazione di Lucca si aggira intorno ai 30 milioni di euro. E il Napoli è pronto a sborsare questa cifra per prendere il bomber dell’Udinese durante il calciomercato estivo. Una operazione che non si preannuncia semplice per diversi motivi. Ma Manna si sta muovendo e spera di riuscire a chiudere l’affare per regalare a Conte un vice Lukaku di assoluto livello oltre che una punta di prospettiva.