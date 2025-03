Calciomercato Napoli: Manna lo strappa al Real Madrid

Il Napoli continua a programmare la prossima stagione. Il ds Manna è proiettato alla Spagna per regalare un nuovo colpo ad Antonio Conte: spunta la verità

Saranno settimane intense utili già a programmare la prossima stagione del Napoli. Il ritorno immediato in Champions League favorirà l’arrivo di big internazionali. Florentino Perez vorrebbe continuare ad andare avanti con Carlo Ancelotti per arrivare fino in fondo in Liga e nella massima competizione europea riservata ai club. Il ds azzurro, Giovanni Manna, è pronto a chiudere il colpo spagnolo in tempi brevi per regalarlo subito ad Antonio Conte.

In passato sono arrivati tanti calciatori dal Real Madrid per vestire la maglia azzurra, come Gonzalo Higuain, Raul Albiol e Josè Maria Callejon. Ora spunta il nuovo intreccio con il club madrileno per un nuovo obiettivo di mercato: ecco l’annuncio dalla Spagna. Il feeling con il mondo andaluso è sempre molto interessante per il Napoli: il ds Manna è pronto a strappare il talento spagnolo a Florentino Perez. Conosciamo tutti i dettagli dell’ultim’ora per compiere il definitivo salto di qualità nel calcio che conta.

Napoli, la mossa per l’estate: che intreccio con Perez

Il calciomercato continua a regalare le prime indiscrezioni in vista della prossima estate. I top club europei sono alla ricerca già di profili di prospettiva futura: spunta tutta la verità dalla Spagna.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, anche il Real Madrid è sulle tracce del terzino spagnolo del Girona, Miguel Gutierrez, accostato nelle ultime ore anche al Napoli. Antonio Conte vorrebbe subito rinforzi per continuare il suo matrimonio con il presidente De Laurentiis: il ds Manna potrebbe così provare a chiudere il colpo da novanta.

Dopo la sessione invernale che ha visto l’addio di Kvara passato al PSG, ora ADL è pronto ad accontentare subito l’allenatore azzurro. Ora c’è un rush finale da affrontare con nove finali da vivere intensamente: subito dopo si penserà ai prossimi colpi in casa Napoli per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’edizione odierna di Tuttosport ha lanciato la nuova bomba di mercato: la richiesta del Girona resta proibitiva, ma il terzino spagnolo è davvero molto interessante. Il Napoli continua a sognare in grande per allestire una rosa super competitiva ad Antonio Conte in vista dell’immediato ritorno in Champions League. Due assist e un gol in 28 partite giocate in Liga per Gutierrez che piace tanto all’allenatore del Napoli che continua a discutere del suo futuro con la società partenopea.