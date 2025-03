Napoli, Manna lo compra dal Barcellona: il regalo a Conte

Il Napoli continua a lottare per il sogno Scudetto, ma il ds Manna è pronto a programmare la prossima campagna acquisti: spunta il colpo dal Barcellona

Saranno mesi intensi in casa azzurra per puntare sempre più in alto. Spunta la nuova mossa a sorpresa in casa blaugrana per il nuovo obiettivo a sorpresa: il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese, la nuova idea del ds Mana.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Con l’immediato ritorno in Champions League, gli azzurri proveranno ad essere competitivi su più fronti convincendo Antonio Conte a continuare insieme con il progetto del Napoli. Il presidente De Laurentiis cercherà di essere protagonista sul fronte calciomercato per nuovi colpi anche in casa Barcellona: spunta la mossa a sorpresa del ds Manna.

Napoli, nuovo assalto in casa Barcellona: Manna strega tutti

Tutto può cambiare improvvisamentet in sede di calciomercato. Il Napoli è pronto a vivere intensamente il rush finale in ottica Scudetto, ma nel frattempo il ds Manna è al lavoro per regalare nuovi colpi a Conte.

Sarebbe dovuto diventare uno dei migliori attaccanti del Barcellona, ma ora la storia d’amore di Ansu Fati con il club blaugrana è ai titoli di coda. Dopo l’addio di Lionel Messi, il talento spagnolo era pronto a diventare l’erede dell’argentino. Ha indossato anche il magico numero dieci del Barcellona, ma ha tradito le aspettative del club catalano. Nella passata stagione è volato anche in prestito al Brighton per ritornare così a casa: ora il suo addio a titolo definitivo sarà inevitabile dopo un’annata vissuta da quasi separato con Flick.

Sulle sue tracce ci sono già diversi top club europei, ma anche il Napoli ci aveva pensato già nella scorsa estate. L’interessamento resta sempre reale per sfruttare così il suo malcontento in casa Barcellona. Ansu Fati è pronto a cambiare aria definitivamente, ma il club blaugrana lo lascerà partire soltanto in caso di offerta importante.

Sarà uno dei protagonisti della sessione estiva di calciomercato: Ansu Fati ha collezionato soltanto 187 minuti complessivamente con Flick. Il suo futuro sarà altrove, ma all’età di 23 anni ha ancora tempo per dimostrare tutto il suo valore. Gli infortuni gli hanno impedito di sfruttare appieno il proprio potenziale: ora il ds Manna proverà la beffa in casa blaugrana. Ormai ci siamo per una nuova idea da urlo per accontentare Antonio Conte in sede di calciomercato.