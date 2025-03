Mercato Napoli, nuovo rinforzo dalla Premier: annuncio dell’agente

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a cercare dei nuovi innesti da consegnare ad Antonio Conte e la svolta può arrivare con un profilo che proviene direttamente dalla Premier League inglese. Arriva in tal senso un importante annuncio da parte dell’agente del calciatore in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è ormai evidente praticamente a tutti, gli azzurri si stanno già muovendo in maniera importante e massiccia in vista dell’estate. Sono tanti, infatti, i colpi chiesti da Antonio Conte, che è consapevole del fatto che in estate occorrerà una campagna acquisti importanti per essere pronti a far fronte al doppio impegno, vale a dire Serie A e Champions League.

Saranno coinvolti praticamente tutti i reparti in questo discorso, dal momento che non si può lasciare nulla al caso, come si suole dire in questi casi. In tal senso, il Napoli può seriamente tornare a guardare con vivo interesse in Premier League dal momento che lì può arrivare un profilo perfetto per Conte. Arriva, in tal senso, l’annuncio da parte del suo agente.

Mercato Napoli, altro affare con un club inglese: le ultime

In Premier League gli azzurri hanno già investito tanto, acquistando profili come quello di Romelu Lukaku, Scott McTominay, Billy Gilmour e Philip Billing. A sorpresa, però, Giovanni Manna potrebbe investire ancora una volta proprio nel massimo campionato inglese per un ulteriore rinforzo da consegnare, poi, nelle mani di mister Antonio Conte.

In una intervista concessa ai microfoni di Stile TV, Florin Manea, agente del difensore del Tottenham ed ex Genoa Radu Dragusin, ha confermato che il Napoli era seriamente in corsa per prenderlo prima che firmasse con gli Spurs e non è tutto. A quanto pare, infatti, c’è stato anche un recente contatto tra l’agente in questione ed il direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, occhi in casa Tottenham: l’annuncio del suo agente

A quanto pare, infatti, Giovanni Manna appena è arrivato a Napoli ha contattato l’agente di Dragusin per chiedere come stessero. Probabilmente si è trattato di un modo per sondare il terreno in maniera superficiale.

Inoltre, secondo Manea qualunque giocatore vorrebbe essere allenato da Antonio Conte dal momento che consente a chiunque di migliorarsi, come si suole dire. Chissà, dunque, che il nome di Dragusin non possa tornare d’attualità per il Napoli. La porta non è chiusa.